5月非農遜預期！拜登、Fed官員為何樂觀以對？

週五 (4 日) 美國 5 月非農就業數據達近 56 萬人，遜於華爾街預期，美國總統拜登和 Fed 官員紛紛釋出樂觀言論。

美國勞工部統計局週五 (4 日) 公布最新報告，5 月非農新增就業近 56 萬人，雖較前值回升，仍遜於市場預期，失業率則降至 5.8%，優於預期。

從經濟衰退中反彈速度之外讓雇主措手不及，引發一波招聘熱潮，在大量聯邦援助和疫苗接種率增加的推動下，經濟重啟釋放消費者對外出就餐、旅行、購物、參加公共活動和探親訪友的壓抑需求。

最新非農就業數據顯示，餐旅業就業人數增幅最大，新增 29.2 萬，其中有 18.6 萬來自餐廳和酒吧。平均每小時薪資年增率報 1.98%，大幅超越前值 0.3%。此外，5 月長期失業人數 (失業 27 周或以上) 大幅減少 43.1 萬人，降幅創下 2011 年以來最大。

美國總統拜登週五對此樂觀表示：「失業率下降，薪資上漲，製造業回溫，企業信心上升，這是歷史性的進步，證明經濟刺激計劃正在奏效，而這些成功絕非偶然或單憑運氣。」

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五回應，就業報告穩健是一個非常好的消息，但勞動力市場仍有更大的復甦空間，目前數據仍不足改變 Fed 貨幣政策。

梅斯特認為，這是一份可靠的報告，希望能看到進一步進展，而實質性的進一步進展，並不一定是勞動市場恢復疫情前的水準。

她研判，由於工人供應受到限制，這種薪資增長肯定會發生，但它還沒有影響潛在的通貨膨脹，Fed 將對縮減購債 (Taper) 保持耐心。

Fed 將在 6 月 15 日至 6 月 16 日舉行下一次利率會議。梅斯特今年並未擁有 FOMC 的投票權，但將在 2022 年成為票委。