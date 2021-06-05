報復型旅遊？油價登近2年高點 市場期待熱烈 但恐怕竹簍子打水！

石油價格已經攀升至 2 年多來最高水準，本週基準原油漲幅都在 4% 以上，因市場預期今年夏季的需求復甦將會導致原油供應趨緊。然而，需求復甦並非板上釘釘。

Energy Aspects 長期分析主管 Matthew Parry 表示，「目前石油市場有很多變動因素，但目前關鍵的上行支撐力是大眾越來越有『需求正自疫情中復甦回來』的意識。」

EIA 在 5 月時公布《短期能源展望報告》中預期，今年第二季全球石油消耗量平均近 9700 萬桶 / 日，較第一季增加 220 萬桶 / 日，且第三季還會再增加至 9890 萬桶 / 日，直至第四季達到 1 億桶 / 日。EIA 下週二將公布下一份月報。

Parry 說：「市場對今年夏天需求復甦的預期很高，但這些是否會完全實現尚無定論。」

市場對復甦的預期心理，讓基準原油價格站上 2 年多高點。7 月交割的 WTI 原油期貨價格週五上漲 81 美分或近 1.2%，收每桶 69.62 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格也漲 58 美分或近 0.8%，收每桶 71.89 美元。盤中高點達 72.17 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油價格本週上漲 5%，為最近月契約自 2018 年 10 月 17 日以降最高收盤價。Brent 原油價格週線上升 4.6%，登 2019 年 5 月 21 日以來最高收盤價。

大宗商品市場分析公司 DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，「在歐美經濟重啟的情況下，對夏季需求正常化的樂觀情緒推升了近幾週的原油價格。」此外，美國原油生產商的生產和鑽探限制，以及美元走疲也推動油價上漲。

「為了讓供應鏈再次順利運作的各種努力，以及全國與全球範圍內的重建貨物庫存推動了柴油需求大幅上升，這是常被忽略的精鍊燃料需求的主要支撐因素。」他指出，柴油需求比 2019 年新冠疫情大流行之前的水準高出 2%。

然而，Vincent 表示，根據 DTN 的數據，汽油需求比 2019 年的水準低 2%。「雖然經過一年新冠疫情下的居家隔離和防疫限制，大眾對社交和旅行感到興奮是顯而易見的事，但因為高失業率和居高不下的汽油價格，加上持續居家辦公的人數眾多，讓市場期待的汽油需求激增遇上絆腳石。」

Vincent 指出，市場在 1 月至 4 月期間看到，幾乎全美每一個地區需求都急劇成長，但這樣的趨勢已經停滯 4 至 6 週。「需求成長是跟著更為正常的季節性增強趨勢來的，而不是被壓抑的需求激增。」

即使如此，他認為 OPEC + 維持逐步增產的決議正確。「全球煉油廠運行率和美國原油淨進口量將在整個夏季增加，預期歐洲社會和經濟活動會類似美國 1 月至 4 月期間經歷的那樣，這樣的預期心理是是對成品油需求持樂觀態度的理由。」