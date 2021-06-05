商業化進展領先同業！Cruise無人自駕車獲准在加州載客

通用汽車 (GM-US) 旗下自駕車子公司 Cruise 周五 (4 日) 通過加州政府監管機構核可，是自駕車業者中第一個在無人自駕車測試期間為一般民眾提供服務的業者，商業化進展邁開大步。

加州公用事業委員會 (CPUC) 宣布，Cruise 得以讓乘客乘坐原型自駕計程車，是第一家獲得此類許可的自駕車開發商。

CPUC 表示，為了讓乘客在沒有司機的情況下乘坐 Cruise 的測試車輛，Cruise 可能不會收取乘車費用，且每季必須提交自駕車數據的報告以及乘客安全計畫。

Cruise 預計 Origin 無人駕駛車的生產將於 2023 年初開始，目前已將數百輛安裝無人駕駛技術的雪佛蘭 Bolt 電動車編入測試車隊，後續車隊將持續擴大，直到 Origin 投入生產為止。

通用汽車執行長 Mary Barra 也在 3 月時表示，通用汽車相信 Cruise 將比大眾想像的更快啟動營運並商業化。

據路透 (Reuters) 報導，Cruise 與谷歌 (GOOGL-US) 旗下自駕車部門的 Waymo ，都在尋求在舊金山實現自駕車商業化所需的許可證。

包括 Cruise、Waymo、亞馬遜 (AMZN-US) 旗下的 Zoox 和 Aurora 等 8 家業者，都已獲得 CPUC 許可在加州道路上進行無人駕駛汽車測試。但有別於 Cruise ，其他業者還未允許能在沒有司機的情況下為民眾提供服務。

自駕車開發商需要獲得車輛監理部和 CPUC 的許可，才能測試並最終在加州推出無人自駕車商用服務。

儘管受到技術、安全和監管阻礙，自駕業者商業化的時間比預期還要長，但這些科技巨頭和汽車龍頭仍持續大力投資自駕車。Cruise 今年便自微軟 (MSFT-US) 、本田和沃爾瑪 (WMT-US) 等戰略投資者籌集數十億美元。