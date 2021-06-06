台積電5月營收、蘋果WWDC開發者大會、高端疫苗解盲 本周大事預告

上市櫃公司本周將陸續公告 5 月營收結果，其中，晶圓代工龍頭台積電預計周四 (10 日) 公告，市場預期，受惠先進製程逐步貢獻營運，台積電營收可望再創新高，台塑四寶、鴻海則預計周一公告，另外，蘋果開發者大會 WWDC 也將在台灣時間周二凌晨舉行，國產疫苗方面，高端疫苗新冠二期臨床最快本周可望解盲。以下是本周重要大事預告：

台積電周四公布 5 月營收 台塑四寶、鴻海周一公告

晶圓代工大廠台積電周四 (10 日) 將公布 5 月營收，市場看好，隨著市場需求維持高檔、加上先進製程逐步貢獻營運，台積電營運將維持高檔，法人則估，台積電 5、6 月營收將站穩高檔水準，重回 1200 億元大關，甚至可望上看 1300 億元、再創新高。

根據台積電公布第 2 季財測數字，營收估達 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%，中位數約 1.16%，將續創新高，以 1 美元兌換新台幣 28.4 元計算，第 2 季新台幣營收估 3663-3748 億元，毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%，雙率均較第 1 季下滑。

另一方面，台塑四寶也將在周一 (7 日) 公告 5 月營收，受惠石化產品行情持續上漲，除台化對市場抱持觀望氣氛外，其餘三寶仍維持本季成長看法，營收將可望續站穩高檔，鴻海同樣也預計周一公告 5 月營收。

蘋果 WWDC 全球開發者大會 台灣時間周二凌晨登場

蘋果年度 WWDC 全球開發者大會將在台灣時間 6 月 8 日凌晨 1 點舉行，市場預期，蘋果 WWDC 將發表全新 iOS 15、iPad OS 15、macOS 12、watchOS 8 等軟體更新，也可望進一步釋出下半年新品，包含搭載升級版 M1 晶片、MiniLED 背光的全新改款 MacBook Pro。

高端疫苗新冠疫苗二期試驗 最快本周解盲

國內疫情升溫，各界除關注購買國外疫苗進度外，也關心高端疫苗、聯亞等國產疫苗進度，據了解，高端疫苗新冠疫苗二期臨床試驗即將進入尾聲，最快本周解盲，公布數據結果。

不過高端疫苗近期紛擾不斷，上周股價連日重挫，更殺出 5 根跌停，單周市值蒸發逾 336.5 億元，甚至引發炒股疑雲，甚至在二期解盲結果出爐前就取得政府預採購 500 萬劑訂單，均引起市場質疑。

不過，高端新冠疫苗二期臨床試驗即將公布數據，數據若達到預期目標，將依法規送件申請台灣緊急使用授權 (EUA)，最快 7 月可望開始供應國內疫苗。

財政部 10 日公布 5 月稅收統計 證交稅可望維持高檔

財政部周五 (10 日) 將公布 5 月稅收統計，隨著台股交投持續熱絡，市場認為，5 月證交稅可望續站穩高檔。

觀察 4 月稅收統計結果，在台股持續熱絡下，4 月單月稅收 244 億元、前 3 月稅收 804 億元，雙雙再創下歷史與同期新高，累計前 4 月成交值也達 4331 億元，同寫新高紀錄。