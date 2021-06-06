〈國內疫情升溫〉苗栗3大電子廠群聚染疫數破200人 指揮中心今祭5大措施

中央流行疫情指揮中心今 (6) 日表示，苗栗縣竹南電子廠發生新冠肺炎 (COVID-19) 群聚事件，累計至昨日為止，包括京元電 (2449-TW)、超豐 (2441-TW) 等三家電子廠，確診人數共計達 206 名，也因此祭出 5 大措施。

指揮中心日前已設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，為避免感染擴大，五大措施包括所有外籍移工停止上班，居家隔離，薪資照付；高風險區移工安排入住集中檢疫所，中低風險區則就地居家隔離，並進行健康監控。

針對本國籍員工確診者也立即進行疫調，匡列接觸者，依規定進行隔離，其餘員工，加強健康監控；所有確診者皆已完成就醫安置；此外，經工業局、防疫醫師及廠方進行會勘，將依防疫計畫有條件降載復工。

指揮中心指出，截至 6 月 5 日，第 1 家電子公司共計 182 案確診 (24 名本國籍、158 名外國籍)，已匡列接觸者 399 名；第 2 家電子公司共計 12 案確診 (均為外國籍)；第 3 家電子公司共計 12 案確診 (2 名本國籍、10 名外國籍)。相關疫調持續進行中。