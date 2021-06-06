鴻海研究院攜香港城市大學簽MOU 聚焦4大領域前瞻技術研發

鴻海 (2317-TW) 研究院和香港城市大學今 (6) 日共同舉辦「人工智慧與新世代通訊線上論壇」，雙方也在會中，簽署合作備忘錄 (MOU)，未來雙方會專注於人工智慧 (AI)、半導體、資安以及 5G/6G 新世代通訊等 4 大領域，攜手進行前瞻技術的研發。

鴻海董事長暨鴻海研究院長劉揚偉表示，香港城市大學在材料、AI 與資安等相關領域，不斷有許多突出的研究成果，也牽動產業發展及未來趨勢，同時也是鴻海研究院積極投入的領域，雙方未來將攜手，針對未來產業共同進行研究，如 AI 運用與半導體材料、製造等相關領域。

此外，劉揚偉也提到，儘管因為疫情取消實體面對面溝通的機會，但是透過線上視訊技術，依舊可以舉辦論壇、讓集團維持營運，均凸顯出通訊對人類社會的重要性，新世代通訊技術也將視是鴻海跟香港大學未來合作另一重點。

劉揚偉重申，鴻海集團以「3＋3」三大未來產業與三大核心技術做為發展重點，但不論產業還是技術，沒有研發就無法創造價值、提升毛利率，因此，透過鴻海研究院成為集團與全球頂尖大學合作的平台，攜手探索最先進技術，把過去製造的鴻海提升為科技的鴻海、腦力的鴻海。