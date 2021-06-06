晶技正式設立晶創科技 助車用營收倍增

電動車市場崛起，除特斯拉外，蘋果也宣示將推出電動車 Apple Car，台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 進一步在寧波設立轉投資公司晶創科技，已在 6 月 1 日成立，強攻汽車應用市場，估汽車應用頻率元件營收占比，2-3 年內將倍增到 10%。

晶技此一新投資案，是透過在寧波已成立的台晶電子，投資設立晶創科技，主要專責開發電動車在內的車用市場，晶技董事長林萬興指出，晶創科技預計 1 年內完成全數認證並取得 Vendor Code，晶技對車用產品強力攻堅，就是看好電動車頻率元件使用量高達 60-80 顆，與以往內燃機汽車每部使用 8-10 顆的需求明顯放大。

林萬興強調，晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性的車用影音娛樂系統，進一步跨越到電控領域，目前客戶涵蓋美國及中國電動車大廠，估汽車應用頻率元件在晶技的營收占比，目標在 2-3 年內將倍增至 10%。

對於晶創科技成立，晶技規劃在寧波台晶電子廠區，投資設立車用頻率元件專用生產線，並以在地法人型態，切入中國電動車供應鏈，首期實收股本為人民幣 6000 萬元，預計將再增資到人民幣 1 億元，晶創科技的法人代表則為晶技董事兼協理黃翔麟擔任。

晶技 2020 年營收突破 110 億元，創新高，年增 31.05%，過去搶攻 Tier2 汽車電子廠久攻不下，汽車應用營收比重始終無法跨過 5% 門檻；隨著全球電動車市場崛起，且設計上與內燃機汽車不同，在偏重電子設計中，晶技頻率元件可望隨新車種開發，進一步切入電動車市場。

晶技旗下的晶創科技設立，也符合中國大陸對 IT、汽車主要供應鏈要求以在地法人型態供應的趨勢。

晶技 6 月 1 日正式成立專責的晶創科技，今年汽車應用銷售也傳佳績，營收比重已走高到 6%。