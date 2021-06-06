台股周線逆勢連三紅 盤勢仍看疫情與疫苗臉色

儘管國內疫情緊繃，但台股仍逆勢周線收紅，單周上漲 276 點，但投信提醒，台股短線仍難逃震盪整理格局，且先前強漲的傳產有轉弱跡象，後續仍要看疫情與疫苗接種進度。

因應本土病例攀升，中央流行疫情指揮中心 5 月 19 日宣布全國防疫警戒升級至三級，但不受疫情嚴峻衝擊，台股連續三周周線逆勢收紅。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，大盤短線受疫情與疫苗影響，持續呈現震盪整理格局，加上台灣疫情仍未趨緩，研判指數衝上 17000 點後，將有一批散戶與法人賣壓出籠，導致盤勢持續震盪。

郭修伸表示，大盤後續走勢要看台灣取得疫苗後的施打率和每日確診疫情狀況變化，建議可持續觀察疫情的影響。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，從盤勢表現來看，指數沿著短天期均線收復之前的重挫缺口，但因為美國科技股近期仍處於震盪走勢，因此台股近期呈現區間偏多震盪機率大。

葉獻文認為，國內疫情雖不影響股市多頭，但可能增加震盪波動，所幸台股仍有許多國內外利多因子支持，包括美國主要股價指數高檔震盪、歐美國家下半年起陸續解封，所帶來的消費力道可期，以及美國拜登總統持續進行 1.7 兆基建法案協商。

至於國內方面，預期企業全年度企業獲利年增率有望來到超過 4 成的水準，配合新台幣持續強勢，仍有助台股多頭攻勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，大宗商品報價與油價走揚，帶動相關族群獲利持續上修，相關股票股價也紛紛來到近期新高。

至於電子族群部分，廖哲宏說，短期印度、東南亞疫情再起，恐怕影響短期點子產品需求；中國 5 月電子產品銷售不佳，加上歐美下半年陸續解封後，消費預算可能從電子產品轉向旅遊與服務，都可能增加科技產品需求不確定。