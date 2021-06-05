迷因股漲跌太激烈 傳華爾街券商限制避險基金做空

AMC、GameStop 等迷因股最近再次大漲大跌，消息人士透露，為了在市場劇烈波動之下保護自己，華爾街大銀行針對做空熱門迷因股悄悄收緊規定，避險基金等機構法人面臨更嚴格的擔保要求，或被限制做空特定股票。

據悉包括高盛集團 (GS-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗集團 (C-US) 和 Jefferies 金融集團 (JEF-US) 在內，都已經調整主要經紀商業務的風險控制措施。四家公司都拒絕置評。

迷因股周五回跌，院線龍頭 AMC(AMC-US) 下挫 6.7%，GameStop(GME-US) 跌 3.8%。市場預期，在美國聯準會 (Fed)6 月中旬例行會議登場前，這些散戶軋空的熱門標仍將活躍。

根據彭博取得的文件，Jefferies 在提供給客戶的備忘錄中說，在獲得進一步通知前，將不再對無擔保選擇權 (naked options) 提供提供託管服務。無擔保選擇權允許投資人在未持有股票的情況下做空。

銀行隨著市場情況改變調整風控措施，在過去十分罕見。這還可能改變散戶投資人的命運，理由是提高保證金要求可能加快軋空的速度，但如果避險基金因為限制措施而削減做空部位，Reddit 鄉民可以追逐軋空的機會就減少了。

Archegos 陰影猶在

前老虎基金的經理人 Bill Huang 的避險基金 Archegos 在 3 月爆倉之後，券商開始檢視內部風控措施，連未受此事件影響的美銀、花旗等也提高警覺性。

迷因股熱潮的起源至今仍眾說紛紜，一些分析師認為可能是因為免手續費交易 app 興起，吸引在疫情期間儲蓄暴增的美國民眾。AMC 是最近迷因股股王，今年來累計漲逾 2000%，年初獲得大批散戶追捧的 GameStop，今年來也漲逾 1000%。

除了華爾街大銀行，Robinhood 等網路下單平台對迷因股的態度謹慎。這些平台因為今年初 GameStop 軋空潮，受到國會議員和監管機關的注意。

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