首創按ESG分配貸款額度 中租星國子公司1.68億美元聯貸拍板

中租控股 (5871-TW) 宣布，旗下的新加坡子公司中租金融服務公司 (Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd. )，完成 1.68 億美元聯合授信合約簽約，且該聯貸案額度首創業界先例，貸款額度以 ESG 為指標進行額度分配。

此次聯貸案由日商瑞穗銀行與兆豐銀行統籌主辦，參貸行包括華銀、彰銀、土銀、一銀、合庫銀、台銀、玉山銀、台企銀、輸出入銀行、高雄銀行等 10 家銀行熱烈認購，超額認購率達 145%，最後以原訂的募集上限 1.68 億美元結案。

中租控股表示，本次聯貸案之額度，銀行團踴躍認購，且特別參考各參貸銀行的 ESG、CSR(企業社會責任)，而給予分配，希望藉此引導並鼓勵整體產業鏈以及供應商，更加積極投入環境永續、社會參與、以及公司治理的領域，與中租控股共創永續經營、永續發展的未來。

中租控股表示，除本業亮眼的財務績效，也持續在 ESG 領域獲國內外多項肯定，包括入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股；並且最新獲選第七屆台灣上市櫃公司治理評鑑排名前 5%、共 6 次入選；連續 2 年獲選「台灣永續指數 (FTSE4Good Index)」成份股。

另外，中租也連續 6 年入選 MSCI 全球永續指數成分股、公司治理 100 指數。