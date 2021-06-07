聯亞Q2營收估持平上季 下半年25G產品可望放量

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 受 25G 產品放量時程遞延，第 2 季動能相對放緩，法人預期，聯亞本季營收將持平首季達約 6.09 億元、年增 14%，但預期第 3 季隨著 25G 產品逐步放量，加上中國三大電信 5G 基站恢復拉貨，動能可望回溫，維持買進評等，目標價看 345 元。

法人指出，上半年光通訊族群受淡季、中國基建標案延後開出影響，拖累 5G 產品出貨動能，營運表現不如預期，但隨著下半年中國新基建標案、三大電信商重啟基站建置計畫，預期聯亞第 3 季 25G、矽光產品拉貨都將回溫。

法人預期，聯亞第 2 季營收將持平第 1 季達約 6 億元，6 月營收可望維持站回 2 億元水準，毛利率則維持第 1 季達約 53%，並看好下半年 5G 基建、矽光產品動能回溫下，全年展望仍樂觀，維持買進評等，目標價 345 元。

聯亞原預期本季 25G 產品就將超越 10G，但受中國 5G 布建速度不如預期，影響放量時程約 2-3 個月，預計下半年 25G 產品營收才將超越 10G，不過並未下修全年出貨量；400G 矽光產品也可望逐步放量，估未來 2-3 年 400G 產品市占可望達 4-5 成。

聯亞 5 月營收達 1.94 億元，月減 2.99%、年增 9.89%，累計今年前 5 個月營收達 9.98 億元、年增 19.76%。