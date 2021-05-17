花王事件翻版再現 光通訊廠聯亞疑被誤認疫苗股早盤強漲7%

國內本土病例暴增，拖累台股今 (17) 日一度下跌逾 500 點，國內疫苗大廠高端疫苗 (6547-TW)、聯亞生技、國光生 (4142-TW) 也成為盤面焦點，多檔攻上漲停價位，不過，投資人疑似將光通訊廠聯亞 (3081-TW) 誤認為聯亞生技，早盤同樣走堅，午盤前強漲逾 7%，成花王事件翻版。

聯亞生技是國內疫苗大廠，但股票並未上市櫃，目前聯亞生技新冠疫苗進度已進入二期臨床試驗，4 月中旬有約 3874 位受試者施打第一劑，646 位施打第二劑，預計 5 月中所有核心族群受試者可完成兩劑疫苗施打，力拚 6 月底向食藥署提交第二期臨床試驗報告及提出 EUA 申請，7 月中獲准開始供應國內疫苗。

聯亞則是國內光通訊大廠，生產雷射二極體 (LD)、檢光器 (PD) 磊晶片等光通訊元件，屬於光通訊上游廠商，主要產品應用則來自電信 (Telecom)、資料中心 (Datacom) 應用，與疫苗並無直接關連。

近期因名稱相近導致投資人買錯股票案例屢屢發生，去年印刷股花王 (8906-TW) 就疑似被誤認為醫藥衛生日常用品花王，石英元件廠安碁 (6174-TW) 也曾被誤認為資安服務廠安碁資訊 (6690-TW)，都引起市場熱議。