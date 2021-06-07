〈半導體廠染疫〉科技廠移工群聚恐有未爆彈 陸行之：應擴大快篩

半導體晶片測試大廠京元電 (2449-TW) 竹南廠移工發生群聚染疫，確診數持續攀升，知名半導體分析師陸行之示警，多家科技廠移工委外管理，居住在同一間宿舍，可能還有未爆事件，政府應盡快擴大快篩將防疫破口補起來。

陸行之在臉書發文，引述《今周刊》報導內容指出，京元電為何爆發如此嚴重的群聚感染？有園區同業指出，京元電委託外部仲介來管理移工，可能沒有進行分艙分流。

「移工下班就回仲介宿舍，和其他公司的外勞住在一起，也沒有管制外勞的活動地點。」陸行之認為，這句話有恐怖，應該還有其他公司尚未被檢查爆開來。

陸行之表示，多年前曾數次拜訪京元電，都沒吸引他寫深度報告關注這家全球測試專攻廠龍頭，但厲害的是，公司事業、股價、客戶還是越做越大。陸行之呼籲京元電攜手地方政府，趕快透過擴大快篩把破口補起來。

竹南移工群聚案愈演愈烈，已從京元電蔓延至超豐 (2441-TW)、智邦 (2345-TW)，半導體下游封測廠人力調配受影響、出貨有壓，原先排定好的封裝、測試時程也遭干擾，IC 設計認列營收時間點將受到影響，至於第三季旺季動能是否受阻，仍待觀察。