本土疫情襲擊觀光業 雄獅5月營收月減逾4成 創10個月來新低

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (7) 日率先觀光業者公布 5 月合併營收，僅 1.32 億元，月減 44.04%，年增 106.28%，創去年 7 月以來單月低點，反應 5 月中以來國內本土疫情擴散的衝擊，由於雄獅已停止國旅團出團，疫情衝擊國旅效應將延續至 6 月。

雄獅前 5 月合併營收 9.22 億元，年減 80%。

雄獅自 5 月 15 日起至 6 月 8 日取消所有本島和離島的團體行程，旅客退費除扣除已產生的實際成本費用外，不收取其他費用；對於產生的成本，雄獅表示，與供應商盡力協商。

不過，隨著美國即將解封，雄獅統計，赴美機票預訂成長 2.5 倍，以美西線最熱門，主要購票族群是持有美國護照、擁有綠卡、赴美留學 (9 月開學返校)、財務自由者或是在台灣的外國人，有助帶動相關票務業務回升。

雄獅進一步說明，美國線機票訂單自 5 月中旬起大增，預訂人數較 4 月成長 2.5 倍，6 月起飛美國洛杉磯的經濟艙機票約 6.8 萬元起、商務艙機票最高約 23 萬元，若是加轉機行程甚至一張商務艙機票要價 50 萬元，但仍有消費者願意買單。