美國CDC最新指南：脫戴、更換口罩正確使用流程全解析

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情肆虐，大家出門都知道要全程戴口罩，但如果「使用口罩的流程」不正確，其實都可能潛藏著感染風險! 你知道如何才能最佳化口罩的防疫效果嗎? 以下是根據美國《科學人雜誌 SCIENTIFIC AMERICAN》記載美國 CDC(疾病管制暨預防中心) 於 2020 年 11 月更新有關口罩的指南，教大家如何在疫情大流行期間使用口罩，防止感染。

雖然目前為止，任何為了防止新冠病毒感染的口罩都無法做到完美防護，但相較之下，N95 口罩是最有效的口罩類型，應留給每天需要跟感染者密切接觸的醫護前線使用；至於一般民眾則使用一次性醫用口罩。美國約翰霍普金斯大學專門研究個人防護的職業與公共衛生專家 Kirsten Koehler 指出，口罩雖然無法完美防護，但仍可以幫助限制病毒傳播，尤其是當人們與感染者 (其中許多人可能是無症狀感染者) 接觸時。以下是在口罩使用流程中，讓其防護效能最佳化的建議方法。

如何正確戴上口罩?

1. 拿取口罩之前先將手洗乾淨。

2. 將口罩布面與臉貼合確保無間隙，上方貼合鼻樑上、下方蓋過下巴，完全遮住口鼻。如果口罩有正確戴上，空氣將通過它而不是發散到周圍，所以當你呼吸時可能使口罩內部感覺有些潮濕。

3. 依口罩款式，將綁帶套住耳朵或綁在頭部後側。

4. 戴上口罩後，考慮口罩的表面內外可能受到汙染，因此盡可能不要碰或調整它，如果碰了就要洗手。

何時要更換口罩?

有關口罩能多長時間發揮其效用的資料並不多，根據世界衛生組織的說法，你的呼吸足以使口罩變濕之後就應立即更換。上述的時間點通常在戴上口罩幾小時後發生，所以當你出門時間較長，盡可能攜帶預備口罩。

如何正確脫下口罩 ?

1. 不要觸摸口罩外層。

2. 只透過觸摸綁繩或耳圈鬆緊帶摘下口罩。

3. 將脫下的口罩放進密閉容器或袋子中。如果不再使用它，請丟入有蓋的垃圾桶；如果是可重複使用的口罩，建議放入可把開口摺疊密封的紙袋。

4. 最後別忘了，脫下口罩後要將手洗淨。

如何清潔可重複使用的口罩 ?

取下口罩後立即放進紙袋有兩個目的：讓口罩與外界隔離，紙張則可促進潮濕的口罩變乾。再次戴上可重複使用的口罩之前，將它放置在溫暖的地方 (仍放在紙袋中) 兩三天，建議在陽光充足的窗台、或是有如天然烤箱的汽車裡，因為病毒在越高溫度下會越快失去感染力。研究發現，新冠病毒在織物上 2 天後將失去感染力；一週後，儘管口罩外部仍可以驗出病毒，但口罩內部已達無法檢測的水平。

另外，如果布面口罩要用水清洗，且你擁有個人的洗衣設施，可選擇放入洗衣袋與一般衣物混和洗，也可以浸泡在漂白劑約 5 分鐘後手洗乾淨。

戴上口罩後如何防止眼鏡起霧 ?

戴上口罩後眼鏡起霧是很常見的事，這也是對眼鏡族來說尷尬的窘境。其實，這代表口罩並沒有完全貼合你的臉，如果口罩緊貼鼻子，空氣就不會從口罩的頂部漏出。運用以下小工具就能幫你改善口罩貼合度：



1. 衛生紙：眼鏡和口罩之間塞一塊面紙，既可將口罩擋得更緊，又可防止呼出的蒸氣上升。

2. 透氣膠帶：在口罩頂部貼透氣膠帶，可將其更牢固地固定在臉上。

3. 肥皂：鏡片內部塗上少量肥皂可防止霧氣形成。一項研究建議，可將肥皂水浸濕鏡片表面然後使其風乾。

資料來源／SCIENTIFIC AMERICAN

責任編輯／Dama

來源：《運動星球》6 月

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