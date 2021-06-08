遊藝生活之道 深夜裡的藝文課

在新竹巷弄的轉角點亮一盞燈，這間老宅改建的店舖，難以單純用咖啡店、書店或展演場作定義。店主夫妻登堯與阿涼，為新竹獨立創作者與文藝青年留下一座秘密基地，在咖啡香氣催化下，編織竹城的藝文舒適圈。

轉角處一座老樓房，入夜後還散發昏黃燈光，吸引著孤獨的藝文靈魂。頂著藝術家式的捲髮，店主登堯聚精會神地注水，靜靜觀察咖啡粉逐漸膨脹，再隨著一抹濃香漫溢後慢慢塌陷。「煮咖啡像修行一樣。」登堯端上沖煮好的咖啡：「做咖啡的時候不能說話，也不能分心，因為這是好喝的關鍵，每個細節都會影響咖啡的風味。」

不只煮咖啡，店主登堯與阿涼，對於飲食、藝文和音樂也有著獨到主張，與其把江山藝改所形容為文青咖啡店，不如說這是一間展現店主生活態度和嗜好的遊藝場。一樓為獨立書店與咖啡櫃台，與之相連的空間，在周末會變成獨立音樂的 Live House，二樓是灑落溫柔窗光，老件家具與綠植點綴的舒適咖啡廳，旁邊突出的三角地，則規劃成靜態藝術的展示場。阿涼笑著解釋：「因為咖啡、植食、展演、唱片和書本，這些都是老闆無法取捨的喜好。」

江山藝改所的多重身分，因為老屋樓層的巧妙間隔，加上店主強烈個人風格渲染，顯得和諧而不衝突，想要靜靜喝杯好咖啡，找個角落閱讀工作的顧客，和專程來聽音樂或逛書店的人互不干擾，形成各自表述，彼此共鳴的藝文小社會。

友善環境是江山藝改所的另一個堅持，店內提供新竹少有的 Vegan 純素主義飲食，完全不使用蛋奶，甚至蜂蜜等動物性成分，拿鐵也以燕麥奶取代牛奶，風味比牛奶爽口輕盈，同時保留了香醇口感，也不會有乳糖不耐的問題。為了環保不作名片，以設計印章取而代之，讓顧客自己動手印。如想外帶，店裡不提供一次性外帶容器，但可以租用澳洲 KeepCup 環保隨行杯，回訪時再歸還。登堯和阿涼在菜單中呈現食物來源，讓顧客能更深入了解食農背景，像是友善環境種植的茶葉和食材，還有德國與丹麥品牌、直接貿易的精品咖啡豆，這些咖啡豆是烘豆師向農民直接購買，追求公平交易與品質的最優化。

以咖啡香讓顧客放慢腳步，登堯與阿涼希望大家可以來享受這裡的環境，參加藝文活動，也希望透過餐飲，了解兩人想要推廣的面相。江山藝改所提供一個讓人們沉浸藝文，不移本性的角落，在眾聲嘈雜的都市生活中，顯得彌足珍貴。

【info】江山藝改所

add 新竹市東區興達街 1 號

tel 04-2534-3859

time 週五週六 14:00~00:00、週日週一 14:00~22:00，週二~ 週四休。

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》6 月號

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