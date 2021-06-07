分析師：人口結構決定命運 美股牛市有望持續到2038年

諮詢策略公司 Fundstrat 共同創辦人 Tom Lee 在一份報告中表示，人口結構將會決定命運，他認為，未來 20 年千禧世代會將美國經濟成長推向新的高度，股市回報有望維持強勁。

Lee 表示，千禧世代有望在未來 20 年，成為美國經濟成長的主要驅動力，美股的牛市將持續到 2038 年，到時候標普 500 指數有望飆漲至 19350 點，較上週五收盤價的 4229 點上漲近 4 倍。

這項預測的基礎是，隨著美國人口最多的千禧世代開始組建家庭並進入收入高峰時期，對房屋和汽車的需求將十分強勁。Lee 認為，未來 10 年新屋開工量可能會飆升至每年超過 250 萬套，這對整體經濟具有強大的乘數效應。自 1970 年代以來，美國每年的新屋開工量沒有達到過 250 萬。

Lee 在報告中也概述了他建議投資者增持股票的 4 個原因，包括美聯準會 (Fed) 仍保持鴿派立場、機構投資者持有現金達到 3.2 兆美元、全球經濟擺脫蕭條以及千禧世代進入黃金時代。

Lee 指出，自 1900 年以來，股市的每一波高峰都與每一代人的高峰時期重合。也許可能是巧合，但是，股票的高峰可以從每一代人的消費能力來解釋。由於千禧世代的黃金年齡 (30 至 50 歲) 預計要到 2038 年才會達到，因此美股未來應該有很大的成長空間。

美銀在先前表示，儘管美股可能還有更多下行空間，但是整體環境背景仍舊看漲。道氏理論 (Dow Theory) 中指標的運輸類股表現，和金融環境持續寬鬆的跡象，都表示美股環境依舊樂觀。