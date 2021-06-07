富邦半導體ETF熱募60億元 6/10掛牌上市

富邦投信 5 月份成功募集富邦台灣核心半導體 ETF(00892-TE)，即使台灣在疫情升溫下，仍不減投資人熱情，募集金額逾新台幣 60 億元，將於 6/10 掛牌上市。

隨著新科技的發展，主題型 ETF 成為熱門投資標的，舉凡 5G、未來通訊、電動車、物聯網等，相關產品除了在國外盛行外，國內投信也接軌國際陸續推出相關 ETF 產品，最新的半導體 ETF 即將問世。

富邦台灣半導體 ETF 經理人陳靜如表示，考量主題指數通常屬於高成長的產業，市值大的公司雖具有一定程度代表性，但只納入市值高的公司，可能遺漏許多成長性高、但市值正在長大的公司。富邦台灣半導體 ETF 追蹤的「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」標的指數成分股的選股，使用半導體價值產業鏈系統捕捉完整上、中、下游公司後，最後以公司獲利指標：營業毛利除以總資產 (GPA) 決定最後成分股，也就是本業獲利能力較佳的公司將被優先納入。

在使用 GPA 篩選指數成分股後的結果，不只「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」表現 5 年來總報酬表現較大盤及台灣電子類指數優異，也優於同類型指數。

此外，「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」2020 年的 GPA 為 0.33，大幅高於台灣加權指數的 0.16 及同類型的台灣 ESG 永續關鍵半導體指數的 0.26，顯示該指數成分股在本業獲利能力較佳。

進一步再以公司治理評鑑檢視「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」成分股，公司治理評鑑前 5% 的優質企業於該指數佔比高達近 6 成，而同類型的台灣永續關鍵半導體指數僅有約 42.45% 的企業公司治理評鑑在前 5%。

陳靜如指出，這顯示 GPA 不僅與個股報酬率有著正相關，亦可為投資人嚴選出公司治理評鑑名列前茅的好公司。

若是注重配息的投資人，「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」在 2020 及 2019 分別有 2.46% 及 3.90% 的殖利率，雙雙高於同類型台灣 ESG 永續關鍵半導體指數，以成長性高的半導體產業來說，更不失為一加分項。

不過陳靜如特別提醒，半導體產業要的是高成長，通常公司都把盈餘拿去開發產能跟研發新製程，所以配息率通常不會太高，加上配息配發給投資人時都會扣掉作業成本、匯費等，如果每年配息次數太多，對小資族來說也是無形中被吃掉的成本，因此，半年配會是比較適合小資族的選擇。