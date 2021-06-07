台股高檔難選股 拉貨力道加速+外銷強勁有利五大族群

隨著國內科技廠染疫事件擴大，全球半導體供應鏈恐受衝擊，也為台股本週盤勢再添不確定性，不過，聯邦投信指出，雖然目前疫情嚴峻，但反而加速歐美客戶拉貨力道，加上國際股市仍維持多頭格局，有利台灣外銷訂單動能持續，看好載板等五大族群。

台股今 (7) 日一度大跌逾 370 點，隨後指數逐漸收斂，終場下跌 63.50 點、跌幅 0.37%，收在 17083.91 點，勉勵守住萬七大關。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，隨著歐美國家陸續解封，國際股市重新站上多頭格局，顯示經濟已逐漸復甦，而在遠距商機趨勢的帶動下，將有利 PC、NB 以及與運輸相關的航運族群，可望延續台灣強勁外銷訂單動能，現階段看好第三季旺季產業如載板、造紙、半導體、伺服器及航運類股等五大族群。

美國總統拜登提出 2022 年的 6 兆美元預算案，亦有利於基礎建設相關族群再發起攻勢，後續可持續關注。

林建良指出，台灣疫情日漸延燒，醫療量能不足仍為台灣最大隱憂。不過，近期疫情好消息頻傳，日本政府捐贈 124 萬劑 AZ 疫苗給台灣，後續甚至可能捐贈更多疫苗，總量有望達到 1000 萬劑；美國亦於 6/6 宣布，將捐出 75 萬劑疫苗給台灣，美日之疫苗援助將有利緩解台灣醫療量能疑慮，亦有望降低台股衝擊，在醫療量能擔憂暫緩之下，宜伺機布局疫情受惠產業。

展望後市，林建良認為，國內疫情未見明顯改善，加上台股指數已接近前高，預估短線仍為整理格局，但在基本面強勁下，預期台股仍將由電子為主要領頭羊，同時也看好疫情受惠產業如造紙、NB 及航運類股。整體而言，在全球經濟逐步復甦、需求維持強勁下，台股中長期展望仍佳，操作上建議可以逢低承接，並持續觀察國內疫情變化。

