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〈美股早盤〉蘋果WWDC大會前夕 美股開盤平淡 四大指數狹幅震盪

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉蘋果WWDC大會前夕 美股開盤平淡 四大指數狹幅震盪(圖：AFP)
〈美股早盤〉蘋果WWDC大會前夕 美股開盤平淡 四大指數狹幅震盪(圖：AFP)
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美股早盤葉倫通膨Fed支出計畫G7最低企業稅科技股蘋果

蘋果開發者大會 (WWDC) 召開前夕，美股周一 (7 日) 開盤漲跌互現，四大指數均於狹幅震盪。截稿前，道瓊工業指數小漲 22 點或 0.06％，那斯達克綜合指數和標普 500 指數幾乎持平，費半跌 0.3％。

雖然近期的通膨擔憂情緒已稍緩解，但投資人對 Fed 官員提早收緊寬鬆貨幣政策的可能性依舊感到緊張。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周末表示，既使可能引發通膨和利率上揚，拜登總統仍應繼續推進 4 兆美元的支出計畫，並稱這對整體社會和聯準會來說都是有利的。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.574％。市場本周將關注 5 月消費者物價指數 (CPI)，上月公布的 4 月 CPI 年增 4.2%，增幅寫 2008 年以來最大。

與此同時，G7 財長會議周六 (5 日) 達成一項歷史性協議，同意將全球最低企業稅率訂在至少 15%。不過，有分析師認為未來幾個月的細節仍有待討論，對市場的直接衝擊不大。

消息發布後，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、Netflix(NFLX-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭周一開盤下跌。蘋果開發者大會 (WWDC) 將於稍晚拉開序幕。

AMC(AMC-US)、GameStop(GME-US)、黑莓 (BB-US) 以及 Naked Brand Group(NAKE-US) 在內等迷因股周一持續上攻。

截至台北時間周一 (7 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 22.14 點或 0.06%，暫報 34778.53 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 1.65 點或 - 0.01%，暫報 13812.84 點
  • 標普 500 指數上漲 2.00 點或 0.05%，暫報 4231.89 點
  • 費半下跌 8.85 點或 - 0.28%，暫報 3205.30 點
  • 台積電 ADR 下跌 1.05% 至每股 118.26 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 1.574%
  • 紐約輕原油下跌 0.27% 至每桶 69.43 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.47% 至每桶 71.55 美元
  • 黃金上漲 0.02% 至每盎司 1892.40 美元
  • 美元指數下跌 0.04% 至 90.100 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.27％，至 591.46 美元

馬斯克周日 (6 日) 推文宣布取消高階車款 Model S Plaid + 的生產計畫，認為原先的 Model S Plaid 的續航性能已經夠好，Model S Plaid 預計續航里程可達 390 英里，Model S Plaid + 則預計可達 520 英里。

美國混凝土 (USCR-US) 早盤上漲 29.45％，至 73.97 美元

美國混凝土同意以每股 74 美元，總計 12.9 億美元的價格，將公司出售給建材製造商 Vulcan Materials(VMC-US)，較上周五 (4 日) 收盤價溢價近 30%。

QTS Realty Trust(QTS-US) 早盤上漲 21.80％，至 78.55 美元

私募股權公司 Blackstone 宣布以每股 78 美元，總計 67 億美元價格收購資料中心營運商 QTS Realty Trust，較上周收盤價溢價 21%，含債務在內的總交易價值約 100 億美元

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

Principal Global Advisor 首席策略師 Seema Shah 認為，在通膨和增長前景更加清晰以前，市場幾乎將處於停滯狀態，沒有任何主要驅動力幫助推高。

針對葉倫對於調升利率的想法，Shah 並未感到震驚，但她認為市場確實出現不安情緒。

AMP Capital 投資策略主管兼首席經濟學家 Shane Oliver 表示，略低於預期的非農就業可能不足以改變 Fed 的想法，但一旦周四公布的 CPI 數據再度回升，可能激起縮減購債的相關討論。

高盛 (Goldman Sachs) 策略師 David Kostin 週一發布報告稱，若通膨推升 Fed 收緊政策的可能性，從而導致實質利率上揚，這可能對股價形成逆風，總體來說，股市在低通膨時期的表現往往較高通膨時期來得更好。

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