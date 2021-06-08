迷因股漲勢不歇 SEC：正密切監控市場是否存在不當行為

美國證券交易委員會 (SEC) 周一 (7 日) 表示，為確保市場穩定，當局正在密切關注近期迷因股的瘋狂漲勢，確認是否存在任何不當行為和操縱跡象。

繼上周的瘋狂炒作熱潮後，台北時間周二 (8 日)0 時許，AMC 娛樂(AMC-US) 再漲 16%，Naked Brand Group(NAKD-US)漲超 14%，黑莓 (BB-US) 漲超 12%，GameStop(GME-US)漲近 9%，Bed Bath & Beyond(BBBY-US)漲 8.5%。

SEC 發言人表示，鑑於某些股票持續波動，SEC 將繼續監控市場走勢，確認是否存在任何干擾市場、操縱性交易或是其他不當行為，一旦發現有違聯邦證券法，將採取行動保護散戶投資人。

AMC 股價上周飆漲 83%，繼 5 月上漲 160% 後，6 月還過不到三分之一，AMC 就飆了至少 100%，將今年漲幅推升至 2500% 以上。

因炒作熱潮難以消散，傳出高盛、美銀在內多家華爾街投行紛紛收緊放空限制，德美利證券 (TD Ameritrade) 也採取行動，將 AMC 和 GameStop 的保證金要求調升至 100%。