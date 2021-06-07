〈國內疫情升溫〉協助企業規畫疫苗施打 三大科學園區將設6處接種站

國內疫情升溫，電子科技廠出現群聚感染事件，讓全台三大科學園區管理局提高警戒，主管機關科技部今 (7) 日表示，為確保產業鏈穩定供應，將攜手中央疫情指揮中心、地方政府，協助企業設置接種站，並規劃在三大園區內設置 6 處大型接種站。

科技部表示，服務園區企業疫苗接種站將規劃分為三類，其中，超過 1000 人以上大型企業將自備場地接種，300-999 人企業，則由管理局協助媒合園區鄰近醫療院所至企業自備場地接種，另外，三大園區也將各設置 2 處大型接種站。

科技部進一步表示，接種戰計畫將攜手中央疫情指揮中心、地方政府，待國內疫苗充足即可施行，已媒合衛福部及園區企業自備場地接種站，並完成設置園區大型疫苗接種站 6 處等，預估可服務科學園區共 900 餘家廠商、約 29.3 萬從業人員，且若企業與園區可同時作業，預計最快 5-10 個工作天可完成所有園區從業人員施打作業。

科技部強調，疫苗施打原則將依中央疫情指揮中心「COVID-19 疫苗接種站設置作業指引」訂定「園區企業設置疫苗接種站參考指引」辦理，施打優先順序也將依指揮中心指示、各廠分流分區原則及關鍵戰力為優先考量。

科技部日前也已協助完成竹科社區快篩站，科技部表示，將善用科技防疫，主動與企業協力落實防疫措施，確保台灣在國際產業鏈上穩定供應，統計去年三大科學園區營業額也突破 3 兆元，相當於全國 GDP 的 15.31%。