〈國內疫情升溫〉國旅停止出團至6/28 扣除必要費用後應全數退款

近來本土疫情居高不下，行政院今 (7) 日宣布，延長全國三級警戒至 6 月 28 日，因應防疫管制延長，交通部觀光局表示，請旅行社暫停辦理國內旅遊至 6/28，業者扣除必要費用後，餘款應全數退還旅客，後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

國內新冠疫情自 5 月 15 日起進入第三級警戒，確診人數持續上升，觀光局表示，國旅出發期間從即日起至 6 月 28 日，仍須停辦，若旅客欲取消行程，請旅行社以對旅客最有利者為優先考量。交通部已編列百億預算搶救觀光產業，將提供團體取消衍生的營運負擔補貼。

觀光局指出，應依據國旅定型化契約第 13 條及國內個別旅遊定型化契約第 12 條規定辦理，也就是說，旅行社應提出已代繳的行政規費或已支付的必要費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。若有爭議，旅客可先向品保協會申訴。

旅行業者業務持續大幅萎縮，整體觀光產業面臨嚴峻經營困境，觀光局啟動紓困 4.0 採線上申請，針對旅行業，員工薪資及營運成本補貼對象已放寬為 4 月 30 日前成立的合法旅行業即可，於補助期間營業額衰退比率達 50% 以上者，以在職員工數計算一次性補貼 4 萬元。

至於 3 月 31 日前成立的綜合及甲種旅行業，可另申請補貼 4 月份薪資費用，補貼員工薪資四成，最高上限 2 萬元。

此外，觀光局提供團體取消補貼，採級距補貼，每家旅行業可申請 8 團，設有分公司者每 1 家分公司可再增加 5 團，另外，考量國民旅遊與出境旅遊其行政成本及團費仍有相當差距，故以每團補助金額 1 萬元為限，採預算用罄為止方式辦理。