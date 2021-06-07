看好復甦題材加持 分析師上調亞企獲利預期 升幅寫6個月最大

儘管疫情風險升溫，受惠於全球復甦帶來的製造業成長與出口激增，分析師上調亞洲企業未來 12 個月的獲利預估，且升幅創下 6 個月以來最高水平。

Refinitiv 數據顯示，分析師將 MACI 亞太指數成分股企業未來 12 個月的獲利預期上調 3.9%，創下去年 11 月以來最大升幅。

野村證券 (Nomura Securities) 上月發布報告表示，儘管亞洲較發達國家苦於疫苗短缺，接種作業尚無法跟上病毒的蔓延速度，但獲利復甦依舊是亞洲地區的主要題材。

(圖：Reuters)

野村認為，獲利復甦主要將由結構性行情所推動，例如半導體、電動車、網路、電商和遊戲產業等。

Refinitiv 數據顯示，過去 1 個月以來，台灣公司的獲利預估升幅達 5.9%，為亞太國家之中最高，越南以超過 4% 的升幅居次，儘管二波疫情失控，印度公司獲利預估升幅仍達 3.5%。

高盛上月發布報告指出，儘管人們對於確診病例激增情況感到擔憂，鑑於製造業活動保持穩定，加上資訊科技產業獲利強勁，印度企業仍可能出現增長勢頭。

此外，南韓、新加坡和澳洲企業獲利預估也遭調升至少 2%，菲律賓、印尼和中國企業則遭到下修。