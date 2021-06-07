智邦5月營收49.11億元同期新高 生產出貨未受疫情影響

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (7) 日公告 5 月營收 49.11 億元，月增 6.3%、年增 30.5 %；累計前 5 月營收 227.34 億元，年增 16.2%，均為同期新高；針對外界關注竹南廠是否因疫情受到影響，對此，公司表示，生產出貨仍維持正常運作，並以保護員工健康安全為第一要務，持續調整防疫應變措施。

根據中央流行疫情指揮中心 (CDC) 資料，智邦科技至今日已有 12 位員工確診，智邦表示，都已安排接受醫療隔離照顧，目前狀況大致穩定，其中已有 1 位員工出院休養，也將全力協助確診員工後續醫療與生活相關需求。

此外，智邦竹南廠外籍員工今日已完成篩檢，將會等到所有檢測結果完畢後才會回復工作；預計到 10 日，竹南廠共計 1400 名員工，以及外包、供應商、支援員工等 100 人都將完成篩檢。

同時智邦也申請參與竹科園區篩檢作業，新竹本廠員工將在 9 日完成篩檢。

智邦表示，第一階段全面篩檢完成後，將持續與醫療院所合作，備妥後續篩檢資源，在智邦整體廠區實施定期滾動式篩檢，同時也提供給員工親屬，如果有需要可以由公司安排提供篩檢。