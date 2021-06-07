〈國內疫情升溫〉多家百貨業續縮短營業時間 提前於晚上8點打烊

由於全台三級警戒二度延長至 6 月 28 日，大型連鎖百貨業者今 (7) 日也陸續宣布維持縮短營業時間至 28 日，包括遠百 (2903-TW)、環球購物中心和微風各店均提前至晚上 8 點打烊。

遠百說明，全台遠東百貨和遠企購中心同步調整，即日起至 6 月 28 日不分平假日營業時間依舊縮短為 12:00-20:00。

而為因應北市超市身分證分流措施今日啟動，遠百旗下遠百信義 A13、遠百寶慶於周末假日將強制實施身分證字號尾數分流，平日則為自主實施身分證字號尾數分流。

環球購物中心也宣布，防疫措施皆延長至 6 月 28 日，包括原已調整的營業時間持續維持 11:30-20:00、入館實聯制、餐飲暫停內用提供外帶外送、休閒娛樂措施持續暫停營業等，但考量到消費者日常需求，近期陸續恢復提供零售區域服務，惟零售區域營業時間再縮短為自 12:00-19:30。

微風集團則表示，旗下各據點營業外帶時間均為 12:00-20:00(部分餐廳可視消費者需求營業時間調整)，而館內的超市 Breeze Super 今日起分流入場，週六日依證件尾數管制入場，平日則自主分流入場。

由於實體店業績受衝擊，百貨業者已陸續加強布局線上版圖，百貨龍頭新光三越除配合政府階段政策積極應對，已在第一時間快速擴展各種新的數位平台與服務模式，並推出百貨業界最大電子商務平台 skm online，提供 1300 個品牌夥伴全新銷售管道，帶動線上銷售業績較疫情爆發前 3 倍成長，三大美食外送平台的業績也成長 30%。

統一時代百貨表示，線上安心購平台包括黑貓 Pay、康是美 eShop、博客來旗艦館等，5 月累計網購成長近 2 倍。