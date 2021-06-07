新唐4月獲利年減2成 每股賺0.14元

MCU 廠新唐 (4919-TW) 今 (7) 日公告 4 月自結，稅後純益 0.54 億元，年減 20%，每股稅後純益 0.14 元，累計前 4 月稅後純益 2.71 億元，年增 311%，每股稅後純益 0.84 元；受日本子公司財務體質影響，新唐 4 月營收雖維持高檔，但獲利幅度較第一季收斂。

新唐今日也同步公告 5 月營收，達 33.71 億元，月減 3.56%，年增 229%，累計前 5 月營收 169.39 億元，年增 313%，雙創歷年同期新高。

新唐第一季受惠 MCU、BMC、筆電嵌入式控制晶片 (Embedded Controller) 出貨成長，加上漲價效應顯著，以及併購日本 Panasonic 半導體業務發酵，單季營收首度衝破百億元大關，達 100.72 億元，年增 372%，稅後純益 2.71 億元，年增 2313%，每股稅後純益 0.7 元。

新唐收購 Panasonic 半導體事業後，除了子公司名稱改為 NTCJ 外，新唐也啟動啟動三大策略，包含重新劃分事業體、改善營運模式與拓展客戶群，期望將技術轉化成實質效益，並減少虧損幅度。