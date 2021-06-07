蘋果WWDC開發者大會 傳不會發布任何硬體新品

蘋果洩密者週一 (7 日) 預測，今年蘋果於全球開發者大會不會發布任何硬體新品。

台灣時間週二 (8 日) 凌晨 1 時蘋果 (AAPL-US) 全球開發者大會即將登場，今年和去年一樣因疫情採在 Apple Park 上直播。外界引頸期盼蘋果發布硬體、軟體的更新，包括新款 iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch 的新一代作業系統和新款 MacBook Pro 等。

WWDC 向來是以軟體為中心的盛會，關注蘋果作業系統和軟體變化，但關於新硬體將發布的謠言一直流傳著。

《MacRumors》記者 Sami Fathi 上月底發現，蘋果海報上的卡通人物眼鏡反射了一堆程式碼，解密後分別代表刀叉、睡覺和手提電腦的 Emoji，因此推測新款 MacBook Pro 或許將在 WWDC 現身。

新款 MacBook Pro 或將在 WWDC 現身 (圖片：Sami Fathi 推特)

國外的蘋果知名爆料者 Jon Prosser 也推文稱，他確認 MacBook Pro 即將到來，也引起外界進一步關注。

然而，週一蘋果洩密者 @L0vetodream 遭提問：「2021 年蘋果全球開發者大會上是否會展出任何新的硬體產品？」@L0vetodream 以用中文回答：「我覺得不會。」

預測 2021 年的 WWDC 果迷無法看到硬體新品 (圖片：@L0vetodream 推特)

@L0vetodream 預期 2021 年的 WWDC 鎂光燈將僅聚焦在軟體新品上。外媒報導，現在正是全球面臨晶片荒、而且新冠疫情尚未消退，這可能會給新硬體的生產帶來問題。

蘋果從 2017 年以來，已有 3 年都沒有在 WWDC 中發表硬體新品，消息是真成假？果迷將在 WWDC 上見分曉。