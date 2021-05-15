美18州擬停發救濟金以鼓勵就業 專家示警：消費支出恐連帶下滑

美國在疫情期間額外發放的失業救濟金將在 9 月底到期，但目前至少 18 個州取消或下修聯邦救濟金發放，部分原因是企業把招工困難的矛頭指向政府發放大量失業救濟金。但專家警告，停發救濟金可能導致消費支出下滑，不利於美國經濟復甦。

目前已有 18 個州退出失業救濟金計畫，包括阿拉斯加、亞利桑、喬治亞、密西西比、蒙大拿、俄亥俄、猶他與懷俄明等州。

自疫情以來，美國各州都透過聯邦失業援助，提供救濟金給一般不符合資格的民眾。各州也持續發放額外補助給所有失業勞工。

參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 上周便表示：「我相信每個人都喜歡拿到支票，但這使失業率難以改善。」

經濟學家和決策官員認為，應取消去年 CARES 法案的失業救濟計畫，這將鼓勵更多的美國人出門找工作。

美國 4 月增加約 26.6 萬個工作崗位，遠低於市場預期的 100 萬個。此外，美國 JOLTs 職缺調查顯示目前職缺超過 800 萬個，然而上周初請失業金人數降至 47.3 萬，創疫情以來新低。

根據 4 月初發布的最新美國人口普查局家庭脈動調查數據，有超過 400 萬美國人因害怕染疫而無法工作，另有 800 萬人不能工作是因為需要照顧孩子或老人。

另一方面，研究顯示取消聯邦失業救濟金恐使民眾變得更節儉，當救濟金由 600 美元下修至 300 美元時，包含伊利諾州等 15 個州的總消費下降 5%。

該研究比較疫情前的工資與疫情期間的失業救濟金，並使用研調公司的數據估算民眾金融卡和信用卡支出。

紐約大學公共服務研究教授 Julia Lane 表示：「若救濟金使個人消費水平減少 5% 並非頭條新聞，但今天是導致一個州總消費下滑 5%，這非常嚴重。」

消費者支出是美國經濟的命脈，約占美國 GDP 的 70%，Lane 表示，若全國許多州消費者支出下降 5%，將使 GDP 「大幅」下降。

Moody's Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 研究也發現，失業救濟金是政府支出中最物超所值的政策，只要在失業保險上花費 1 美元，GDP 增長乘數效應達 1.64 倍。

國家社會保險研究院資深研究員 Stephen Wandner 表示，：「一旦失業金停發，預估將會有更多的人申請工作。我們不知道此舉會有多大的影響，但州政府這麼做可能會失望，因為這沒辦法鼓勵民眾找工作。」