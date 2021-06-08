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〈美股盤後〉蘋果WWDC釋重大軟體更新 Biogen飆 三大指數盡墨

鉅亨網編譯羅昀玫
蘋果WWDC釋重大軟體更新 Biogen飆 三大指數盡墨 (圖片：AFP)
蘋果WWDC釋重大軟體更新 Biogen飆 三大指數盡墨 (圖片：AFP)
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週一 (7 日) 華爾街消化上週公佈非農就業數據和 G7 敲定全球最低企業稅 15% 等消息，AMC 等迷因股勁揚，Biogen 飆漲，助力生物科技股大漲，但材料和工業板塊拖累下，三大指數盡墨，道瓊跌逾 120 點，台積電 ADR 下滑逾 1%。

政經消息方面，美國總統拜登將在日內和共和黨美國眾議院議員卡皮託 (Shelley Moore Capito) 就基礎建設計畫談判磋商。

聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作激增至 4861 億美元，刷歷史新高。聯準會目前處於準備開始討論減碼量化寬鬆 (QE) 規模的早期階段，過去幾週至少有 5 名聯準會官員公開評論縮減購債的可能性。Fed 將在 6 月 15 日至 6 月 16 日舉行下一次利率會議，外界預期，Fed 可能會在今年晚些時候或明年初開始縮表。

七國集團 (G7) 財長會議上週日就全球最低企業稅達成協議，同意對跨國公司徵收至少 15% 的最低稅率，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 稱此舉是重要且前所未有的承諾。

葉倫還呼籲推動拜登釋出的 4 兆美元支出計畫，鑒於美國過去十年來處於低通膨環境，升息對聯準會和社會來說是有利的。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.73 億例，死亡數突破 373 萬例，美國累計確診超過 3337 萬例，累計死亡數超過 59.7 萬。印度累計確診超過 2890 萬例，巴西累計確診 1694 萬例。

週一 (7 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 126.15 點，或 0.36%，收 34,630.24 點。
  • 標普 500 指數下跌 3.37 點，或 0.08%，收 4,226.52 點。
  • 那斯達克指數上漲 67.23 點，或 0.49%，收 13,881.72 點。
  • 費城半導體指數下跌 22.48 點，或 0.70%，收 3,191.66 點。
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標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅，房地產、通訊服務和醫療保健塊領漲，材料、工業和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.0079%；臉書 (FB-US) 上漲 1.89%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.20%。

道瓊成分股多收黑。開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.77%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.28%；思科 (CSCO-US) 跌 0.28%；陶氏化學 (DOW-US) 跌 0.36%；默克 (MRK-US) 下跌 1.77%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.40%。

費半成分股表現不佳。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.63%；美光 (MU-US) 漲 0.33%；AMD (AMD-US) 跌 0.28%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.49%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.23%；高通 (QCOM-US) 跌 0.76%。

台股 ADR 僅日月光獨強 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.19%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.0079% 至每股 125.90 美元。蘋果全球開發者大會 (WWDC 21) 於台灣時間 8 日凌晨 1 時登場，蘋果發布一系列重大軟體更新，包括 iOS、iPadOS 與 macOS 等。

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蘋果 WWDC 發布一系列軟體更新。(圖片：蘋果)

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.26% 至每股 3,198.01 美元。亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezo) 宣布，他計劃與親弟馬克 (Mark Bezos) 在 7 月 20 日 (阿波羅 11 號登月 52 週年紀念日) 搭乘自家藍色起源火箭去太空旅行。貝佐斯將於 7 月 5 日正式卸任亞馬遜執行長。

生物科技公司 Biogen (BIIB) 週一午盤應聲上漲逾 60%，因波動過大，多次暫停交易，終場收紅 38.34% 至每股 395.85 美元。美國食品藥物管理局 (FDA) 週一批准 Biogen 旗下的阿茲海默症藥物 Aducanumab，這是 17 年來第一獲得 FDA 批准的阿茲海默症新藥。

美國證券交易委員會 (SEC) 週一稱其正密切關注近期迷因股的瘋狂漲勢，確認是否存在任何不當行為和操縱跡象。全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 大漲 14.63%、黑莓 (BB-US) 大漲 13.78%、Naked Brand Group(NAKD-US) 大漲 14.61%，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 收紅 7.16%。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.01% 至每股 605.13 美元。馬斯克上週日 (6 日) 推文宣布取消高階車款 Model S Plaid + 的生產計畫，認為原先的 Model S Plaid 的續航性能已經夠好。

Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.36% 至每股 2,402.30 美元。Google 為和解法國反壟斷案，將支付近 2.7 億美元 (2.2 億歐元) 的罰款，Google 還承諾改善旗下廣告工具，提升第三方使用友善程度。

臉書 (FB-US) 上漲 1.89% 至每股 336.58 美元。臉書週一宣布，到 2023 年之前，臉書不會向內容創作者收取費用。

華爾街分析

E*Trade Financial 交易和投資產品董事總經理 Chris Larkin 表示，上週就業數據有點喜憂參半，就業取得堅實的進展，但仍有改善的空間，這可能會緩和聯準會的行動，「標普徘徊在歷史高位，記住，在本週開始市場稍作喘息是正常的。」

高盛策略師 David Kostin 研判，如果通膨導致聯準會收緊貨幣政策，從而導致升息，那麼通膨可能成為對估值的不利因素。總體而言，低通膨時期的股市表現往往優於高通膨時期。

David Kostin 稱，高通膨時期與醫療保健、能源、房地產和消費必需品板塊表現往往強於大盤，材料和科技股表現最差。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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台積電2330中華電2412日月光投控3711蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFT卡特彼勒US-CAT人力資源網公司US-CRM思科US-CSCODow IncUS-DOW默克US-MRK旅行家集團US-TRV應用材料US-AMAT美光US-MU超微半導體US-AMD英特爾US-INTC輝達US-NVDA高通US-QCOM台積電US-TSM日月光US-ASX聯電US-UMC中華電信US-CHT安姆科集團US-AMC黑莓US-BBNaked Brand Group LtdUS-NAKD萬能衛浴公司US-BBBY特斯拉US-TSLA

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