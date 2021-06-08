日經：G7領袖峰會聲明可能首提台海安全 

七大工業國 (G7) 高峰會本周五將在倫敦登場，日經亞洲報導，在美日聯手下，G7 正討論在聯合聲明中提及台海情勢，將是 G7 峰會聲明首次明確提及台灣海峽。

這場峰會將是兩年以來，G7 領袖首次面對面對談。在為期三天的議程中，中國相關議題將是 G7 討論重點事項，包括台海安全、香港和新疆人權議題。

美日都希望說服其他成員國，讓這次峰會聲明中比照 5 月的外長會議聲明，當時的聲明表示「台灣海峽和平穩定至關重要，鼓勵兩岸問題和平解決」。

領袖們也預料透過聲明，對中國香港和新疆人權方面表達嚴正關切。

報導指出，此舉是為了強化與會國家對北京當局的基本立場。G7 國家包括美、加、英、法、德、義大利及日本，今年澳洲和南韓也受邀以客座身分參與。

拜登政府正尋求與盟友合作，抑制中國在軍事和人權方面的行為，4 月的美日峰會和 5 月美韓峰會，都在聲明中提到台灣海峽。如今美國希望，G7 峰會能促使主要經濟體也採取一致的立場。

日經指出，遊說歐洲國家加入美日的行列至關重要。比起美國，歐洲國家一向在批評中國方面較保守，更傾向維持和中國經濟往來，但中國在疫情爆發初期的作為、以及香港和新疆情勢發展，讓歐洲心存忌憚。此外，台灣在半導體供應鏈的戰略重要性，也引發歐洲關切。

英國和德國今年都曾派遣軍艦到東亞地區，並計劃與日本舉行聯合軍事演習。