〈台股盤中〉電子權值股熄火休兵 開高走低回測萬七關卡

台股今 (8) 日電子三雄等大型權值股休兵，電子股資金比重降至 45%，盤面靠台塑化領軍傳產權值股撐盤，航海王再度揚帆，鋼鐵人也同步衝鋒，指數重回 17100 點後回落，開高震盪走低，回測萬七關卡，預估今日成交量將萎縮至 3800 億元。

電子權值股方面，台積電開高走低，盤中翻黑下挫，小跌 0.16%；鴻海同樣開高走低，小跌 0.45%；聯發科則是早盤衝高至 977 元後，隨即變臉翻黑，盤中跌幅逾 0.5%；台達電、大立光、聯詠也處於盤下，矽力 - KY 跌幅超過 4%，僅聯電逆勢走揚。

航運股今日再度揚帆，正德、捷迅、中菲行、四維航、台航亮燈漲停，慧洋 - KY 大漲逾 4%，萬海、陽明、長榮、台驊投控也上漲超過 2%。

電子股中，PCB 族群表現相對強勢，台光電、育富大漲逾 4%，高技、欣興上漲超過 2%，柏承、金像電、瀚宇博表現也都不俗。

生醫族群表現續強，高端疫苗一掃連日跌停命運，早盤下殺後直拉至漲停價 228 元鎖住，永昕也同樣強攻漲停，泰福 - KY、基亞逼近漲停價位，東洋也上漲超過 4%。

法人指出，盤面類股輪動，資金再度轉至傳產股，是健康的調整，但電子業受疫情衝擊影響仍在，台股震盪風險仍大，預期傳產股中低位階或經整理的個股，有機會上攻。