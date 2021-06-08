【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週一華爾街消化上週公佈非農就業數據和 G7 敲定全球最低企業稅 15% 等消息，AMC 等迷因股勁揚，Biogen 飆漲，助力生物科技股大漲，但材料和工業板塊拖累下，終場僅 Nasdaq 上漲，美股四大指數漲跌幅介於 - 0.70~+0.49%。蘋果 + 0.01%、聯電 ADR-2.15%、日月光 ADR+2.18%。

2. 雖上週五費半指數大漲，但在上週末國內電子大廠確診案例擴大，台股僅以上漲 28.68 點的 17,176.09 點小幅開高，隨後在航運、鋼鐵、玻陶、橡膠、證券等類股下殺，而電子股又未能接棒，加上行政院召開擴大防疫會議，指數出現一波急殺，盤中一度大跌 371.56 點來到 16,775.85 點，隨後才在行政院拍板全國三級警戒延至 28 日，指數震盪走高，終場以下跌 63.5 點的 17,083.91 點作收，成交金額為 4917.70 億元。週一三大法人合計賣超 71.34 億元：外資賣超 78.22 億元、投信買超 18.51 億元、自營商賣超 11.64 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，短線整理格局。

（2）均線：盤中一度跌破 10 日線，收盤帶量縮腳站回 10 日線，短線暫以 10 日線為支撐。

（3）技術指標：日 KD 在 6/4 出現死亡交叉，週一開口擴大，未出現黃金交叉前，持續整理。

4. 櫃買指數: 週一小跌 - 0.01%，收在 200.98 點，帶量縮腳站回 10 日線，有機會挑戰季線壓力。

5. 觀盤重點：在台股短線強彈上週站回 17,000 點之上以後，在短線漲幅已大，國內疫情反覆，三級警戒延至 28 日，近期台股恐維持高檔震盪的格局，漲多的族群盤中波動的幅度擴大，短線操作上已不宜過度追高，而盤面也開始反映 5 月營收獲利狀況，可擇強擇優操作。

6. 驅動 IC 廠聯詠 (3034) 公告 5 月合併營收達 114.48 億元，再度改寫單月歷史新高。法人指出，由於驅動 IC 及整合觸控暨驅動 IC（TDDI）需求持續暢旺，再加上二次漲價效益，看好第二季單季合併營收有機會突破公司原先預估的 330～340 億元財測區間。

7. 全球市占率第四大積層陶瓷電容（MLCC）廠日商太陽誘電日前在官網上公告，因馬來西亞廠有員工確診，將延後大馬廠停工時間至 6 月 14 日，以確保員工安全。業者分析，將影響高容 MLCC 的供需，進而讓全球最大 MLCC 供應商日廠村田捨棄毛利較低的中低容市場，台廠國巨（2327）、華新科 (2492) 等可望有急單效應。

8. 蘋果（Apple）周一在一年一年的全球開發者大會（WWDC）上發布了新版 iPhone 作業系統 iOS 15 的預覽，FaceTime、iMessage、照片、數位錢包、地圖、天氣應用程式和通知都添加了新功能。

9. 高球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（7）日公告 5 月營收，單月交出 20.24 億元的成績單，年增 1.38 倍。該公司並指出，本季接單呈現淡季不淡，目前產能已達滿載水準，可進一步挹注營運表現。

10. 京元電 (2449) 昨（7）日宣布，旗下所有移工即刻停班，在人力短少、降載復工下，上調對公司 6 月營收與產量影響值，由原估的 4% 至 6%，調高為 30% 至 35%。封測業者則認為，整體影響會比公司預期還大，估計影響數至少四成以上，整體晶片出貨勢必會延後，使得全球晶片供給步調更亂。

