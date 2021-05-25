環球晶完成10億美元ECB訂價 轉換價破千元大關

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (25) 日宣布，24 日完成 10 億美元首次海外無擔保可轉換公司債訂價，轉換價格為每股新台幣 1040.2 元，較訂價日 24 日當日收盤價 743 元，溢價幅度達 40%，本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌，為支應原幣購料所需資金。

環球晶表示，本次發行的新台幣連結 5 年期零票面利率海外可轉債，殖利率為負 0.25%，將於 2026 年到期，投資人得於第 3 年期滿當日要求贖回。

環球晶指出，儘管全球總體經濟、新冠疫情和政治環境緊張情勢，導致市場波動，仍準確掌握發行時機並鎖定極佳的發行條件，基於公司長期營運發展與全球佈局策略，許多長期支持環球晶的國際優質投資人踴躍認購，此次發行最終簿記達到超過 3 倍超額認購。

環球晶圓利用跨牆過程中投資者的正面反饋，在同一天公開啓動交易。本次交易受於 60 分鐘內即獲得投資人全額認購，最終以具有吸引力的條件完成首次可轉換發行定價，成功吸引近 90 位國際投資人參與。

環球晶表示，此次發行不僅為台灣自 2011 年以來發行規模最大的海外可轉債，也是史上發行金額最大的新台幣連結海外可轉債；野村證券、星展及瑞士銀行為此次發行聯席簿記管理人。

