高端終止6根跌停 早盤爆量直奔漲停

高端疫苗 (6547-TW) 連吞 6 根跌停板後，今 (8) 日跳空開低未再觸及跌停價，以 190.5 元開出，爆出逾 6000 張成交量，第二盤隨即直奔漲停價 228 元，委買張數約 3000 張，高低震盪 18%。

高端疫苗帶動下，大股東基亞 (3176-TW) 股價同步攻高，大漲逾半根停板；新冠疫苗上游原液供應商台康生 (6589-TW)，早盤也黑翻紅，最高來到 173.5 元，大漲逾 7%；疫苗後段充填擬由東洋 (4105-TW) 接手，股價也有近 3% 漲幅，攻克 10 日線。

高端疫苗新冠疫苗二期試驗解盲前，政府疫苗採購與研發政策引起爭論，其中，中研院院士陳培哲曾斷言國產疫苗 7 月難取得緊急使用授權 (EUA)，並呼籲政府應儘速引進國際安全合格疫苗，不過此言論引發爭議，陳培哲也辭去食藥署疫苗審查委員職務。

市場傳，高端疫苗將於本周公布臨床結果，疫苗專家會議召集人、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文則表示，本周將收集完資料與數據，作業時間約兩周，因此至少還要兩周，才會收到高端正式資料。

高端 4 月稅後虧損 1.32 億元，虧損較上月、去年同期大幅增加，每股虧損 0.63 元；累計前 4 月稅後虧損 2.89 億元，虧損也較去年同期增加，每股虧損 1.37 元。