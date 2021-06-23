漲價發威 華邦電Q2獲利可望再翻倍寫新猷 全年衝21年新高

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 受惠記憶體漲價效益發酵，今年第一季獲利攀上 10 季新高，第二季全產品線全數漲價帶動下，獲利可望持續延續首季倍增動能再翻倍跳增，每股純益上看 1 元，單季賺超越過去兩年總和，再寫新猷，下半年漲價效應再發威，全年獲利將創 21 年新高。

在客戶需求強勁下，華邦電目前產能維持滿載，除利基型 DRAM 產能供不應求外，NOR Flash 及 SLC NAND Flash 供給吃緊情況，也將持續至年底。

其中，NOR Flash 價格從第一季發動漲勢，上半年累計漲幅已達 50-60%，由於中國 NOR Flash 價格高於整體市場平均，且 iPhone 手機相關需求進入拉貨旺季，在智慧型手機搭載 OLED 面板滲透率提升下，供給缺口擴大、下半年短缺情況加劇，華邦電第三季 NOR Flash 報價可望再漲 10-20%。

利基型 DRAM 第二季市況延續火熱態勢，獲利仍優於主流 DDR4 產品，且晶圓產能不足，華邦電目前專攻 DDR3 1Gb 以下產品，去年同期至今年上半年，價格累計漲幅已達 1 倍，今年第一季價格更已回升到 2018 年高峰，後續價格逐季看漲。

華邦電第一季受惠利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND 等主力產品市場需求強勁，加上漲價效益，單季獲利已超越去年全年，不過第一季並未全數以新產品價格反映，直到第二季開始才全面調漲價格，華邦電 4、5 月累計營收則已達 165 億元，第二季營收可望再創新高。

法人估，華邦電第二季全產品全線調漲下，獲利增幅更強勁，單季 EPS 將達 0.8-1 元，超越前兩年總和。

華邦電表示，各產品線需求均相當暢旺，今年沒有明顯淡旺季，第三、四季營運可望維持高檔水準，法人估下半年可望維持第二季高檔，全年每股純益有機會超過 2.5 元。