台股量縮整理站穩萬七 外資連3賣 三大法人賣超56.73億元

台股今 (8) 日呈現量縮整理格局，資金轉進航運族群，電子權值股普遍休兵，但被動元件、矽晶圓、車用電子等獲得買盤點火，生技股也上演強勢反彈，終場指數仍不敵賣壓，翻黑小跌 7 點，收在 17076 點，5 日線得而復失，外資已連 3 賣，三大法人合計賣超 56.73 億元。

台股成交值萎縮至 3478.22 億元，為今年 4 月 16 日以來首見低於 4000 億元。觀察籌碼面，外資持續賣超 64.13 億元；投信仍與外資對作，買超 14.26 億元；自營商與外資同調，賣超 6.9 億元，三大法人合計賣超 56.73 億元。

台積電、聯發科、聯電等電子權值股，今日欲振乏力，均在平盤下方震盪整理；台塑三寶因亞洲疫情加劇、觀望氛圍轉濃，第三季恐旺季不旺，台塑今日領跌逾 2% 最深，台塑化受惠油價走強逆勢上漲近 1%。

國巨 5 月營收 92.02 億元，年增 105 %，累計前 5 月營收 419.63 億元，年增 122%，均寫同期新高。被動元件族群今日獲買盤追捧，國巨強漲逾 4%，收 497.5 元，華新科、凱美、禾伸堂、大毅等多檔也有 1% 以上的漲幅。

矽晶圓股獲多頭青睞，環球晶攜手格羅方德簽署 8 億美元合作協議，激勵早盤股價大漲超過 4%，但終場漲幅收斂至 1% 左右，台勝科、合晶則分別上漲 3%、2%。

航海王今日再度揚帆，其中，四維航、台航亮燈漲停，陽明、萬海大漲逾 7%，長榮也有 4% 以上的漲幅，散裝航運股中航、慧洋 - KY、新興都表現不俗，航空雙雄同樣重拾漲勢，勁揚 4-5%。

高端疫苗解盲倒數，吸引買盤進場押寶，今日開盤雖以大跌 8% 開出，但 20 分鐘撮合第二次後，即有大單敲進，快速推升股價直攻漲停 228 元，終結連六根跌停，高低震幅高達 19.68%，盤中逾 8000 張委買高掛。