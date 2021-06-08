華新科5月營收39.74億元同期最佳 子公司佳邦寫單月新猷

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (8) 日公告 5 月營收 39.74 億元，月增 0.6%、年增 38%，來到同期最佳、30 個月新高；子公司佳邦 5 月更以 5.8 億元改寫歷年單月營收新高。華新科累計前 5 月營收 183.85 億元，年增 53.5%，也是同期新高。

華新科表示，5 月雖然中國五一長假，工作天數減少影響，但來自雲端、遊戲及居家辦公設備需求持續強勁，仍推升 5 月營收較 4 月微幅成長。

華新科馬來西廠配合當地府防疫政策，至 6 月 14 日期間，工廠僅能維持 60% 人力；對此，華新科安排間接人員居家辦公，產線人員持續生產運作，藉此降低對生產出貨的影響。

而華新科子公司表現來看，天線元件廠佳邦 (6284-TW) 也在今日公告營收 5.8 億元，月增 0.4%、年增 41.7%；累計前 5 月營收 26.8 億元，年增 55.5%，單月、累計營收同步續創歷史新高。

陶瓷粉末場信昌電 (6173-TW)5 月營收 5.47 億元，月增 3.5%、年增 17.6%；累計前 5 月營收 25.31 億元，年增 28.4%，也雙雙創下同期新高。