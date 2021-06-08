鉅亨美股雷達：蘋果WWDC推新系統、FB二年內不向創作者收分潤

盤前重要看點：

週二 (8 日) 美股表現清淡，市場密切關注將於本週四 (10 日) 發布的美國 5 月消費者價格指數。

今年 4 月，此一數據年增率大增 4.2%，創 2008 年以來最大漲幅。投資者擔憂，如果通膨持續上行，聯準會 (Fed) 可能會提前啟動縮減 QE 購債 (Taper)。

受到 Taper 的謹慎情緒影響，週一 (7 日) 藍籌股和工業股交易都較為平淡，道指與 S&P 500 指數也小幅收跌。

那斯達克多檔生技股、新能源汽車股近期表現亮眼，其中，美國製藥商 Biogen 治療阿爾茨海默症的新藥上週末獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 批准，公司股價週一 (7 日) 收漲超過 38%，是週一漲幅最大個股。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 126.15 點，或 0.36%，收 34,630.24 點。

標普 500 指數下跌 3.37 點，或 0.08%，收 4,226.52 點。

那斯達克指數上漲 67.23 點，或 0.49%，收 13,881.72 點。

費城半導體指數下跌 22.48 點，或 0.70%，收 3,191.66 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 5 月 NFIB 小企業信心指數，市場預期 100.8，前值為 99.8。

美國 4 月進出口 (億美元)，市場預期 -685，前值為 -744。

美國 4 月 JOLTS 職位空缺 (萬個)，市場無預期值，前值為 812.3

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

台北時間週二 (8 日) 凌晨 1 時，蘋果一年一度的全球開發者大會 (WWDC) 開幕，由於新冠疫情，今年的 WWDC 繼續以線上方式召開，蘋果按照慣例推出了 iOS15、WatchOS 8 和 macOS Monterey 等新一代操作系統。

這次 iOS 15 帶來了 “專注模式” 這一新功能，讓用戶保持專注、減少分心。為了保持專注，用戶可以通過創建自定義專注模式或選擇建議的專注模式對設備進行設置，後者會通過設備端智能技術對可以向用戶發送通知的人和 app 進行建議。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Facebook (FB-US)

週二 (8 日) 最新消息，Facebook 執行長 Mark Zuckerberg 宣布，Facebook 宣布，至少要等到 2023 年才會向創作者收取分潤。

Mark Zuckerberg 表示，具體而言，Facebook 不會因為創作者通過付費網路活動、粉絲訂閱、徽章或 Facebook 即將推出的獨立新聞產品獲取利潤，而從中抽取分成。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉執行長 Elon Musk 表示將取消 Model S Plaid+ 生產後，投行 Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 對此表示，華爾街對這樣消息不感興趣，因為 Plaid+ 需求本就較小，這只是顯現出全球晶片荒迫使特斯拉在生產方面做出艱難選擇。

特斯拉取消 Plaid+ 的另外一個原因可能是新型電池。

特斯拉去年 9 月份公布了開發 4680 電池的計劃，但馬斯克今年 4 月份表示，這款電池量產尚需 12 至 18 個月時間。

取消生產 Plaid+ 是最近數月讓特斯拉股價承壓的一個最新負面消息，包括中國市場銷售滑坡、交通事故、召回在內的消息，都打壓了特斯拉股價。

今年以來特斯拉股價累計下跌約 14%，同期內 S&P 500 指數上漲 13%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. Google (GOOGL-US)

法國競爭監管局週一 (7 日) 表示，Google 不公平地為網路廣告服務引流，打壓市場競爭，並對 Google 處以 2.68 億美元罰款，Google 同意支付罰款，停止部分不當行為。

調查發現，Google 優先將客戶引流到 DFP 廣告服務器和 SSP AdX 拍賣平台，法國競爭監管局稱，Google 競爭對手和出版商因此蒙受損失。

法國競爭監管局局長 Isabelle de Silva 表示，調查揭示 Google 打壓網路廣告領域的競爭，使得 Google 不僅能維持，甚至能強化競爭優勢”。

Google 週一 (7 日) 表示，將對廣告技術進行一系列調整。