蘋果2021 WWDC懶人包整理 速讀7大焦點

台灣時間週二 (8 日) 凌晨 1 時蘋果全球開發者大會登場，蘋果採用線上方式發表一系列軟體更新，但沒有宣布任何新的硬體產品。

蘋果 (AAPL-US) 週二宣布了 iPhone、Mac、iPad、Watch 和 Apple TV 軟體，以及 iCloud 的更新。

蘋果發布了一系列軟體更新 (圖片：蘋果)

焦點一：iOS 15 提升 FaceTime、 iMessage 功能

iPhone 的最新軟體 iOS 15 提供改良的 FaceTime 應用程式更新，增加與多個與會者安排通話的功能，其中 Windows 和 Android 設備相容支援 FaceTime，這是首度的跨平台支援 FaceTime，此舉有意與視訊會議應用 Zoom 等企業展開競爭。

iOS 15 提供改良的 FaceTime 應用程式更新 (圖片：蘋果)

蘋果還將 iMessage 重新設計了檢視的方式，用戶能預設駕駛、睡覺、工作等狀態，通知朋友請勿打擾，以及自動回覆功能。

蘋果增加「專注」(Focus) 訊息通知新功能，提供多種情境模式，結合 AI 技術分析與使用者習慣，將資訊通知變得更精簡但重要。

增加「專注」(Focus) 訊息通知新功能 (圖片：蘋果)

蘋果將相機改進，新增 Live Text 的功能，可以自動識別和掃描照片中的文本。

Wallet 做為數位身分證認證使用，並用於海關通關 (圖片：蘋果)

Apple Wallet 現在可以支援美國身分證 (僅適用於美國某些州) 加密在數位錢包中，蘋果目前正與美國運輸安全管理局合作，讓果迷於機場通關使用。

焦點二：iPadOS 15 讓果迷一次能做更多事情

適用於 iPad 的 iPadOS 15 改善了多工功能，提高果迷使用效率，一次能做更多事情。

iPadOS 15 讓果迷一次能做更多事情 (圖片：蘋果)

iPadOS 15 能重新排列 iPad 應用程式、將小工具主畫面任何一頁的任何地方，增加 iPhone 獨有的 App Library 功能，可自動組織應用程式。

提供 Quicknotes 新工具 (圖片：AFP)

此外，更新了 Apple Notes 應用程式，提供 Quicknotes 新工具，在任何時候果迷都能在畫面右下角滑出記事便籤，讓果迷使用 Apple Pencil 記筆記。

焦點三：WatchOS 8 添新款健康功能

Apple Watch 最新軟體 WatchOS 8 可用以「人像」(portrait) 模式拍攝的照片作為錶盤背景，允許用戶用手指寫字，直接在手錶上傳送訊息。

WatchOS 8 添新款健康功能 (圖片：蘋果)

WatchOS 8 增添了新款健康功能，包含更新的「呼吸」(Breathe) 應用程式，能指導果迷進行呼吸練習，還提供「正念」(Mindfulness) 的新應用程式，顯示名人佳句鼓勵使用者正向思考。

WatchOS 8 新軟體僅適用於 Apple Watch Series 3 至 Apple Watch Series 6 和 Apple Watch SE。

焦點四：macOS Monterey 提供 Mac、iPad 和 iPhone 間的更佳整合

蘋果推出了適用於 Mac 的 macOS Monterey，這是以加州中部海岸風景秀麗的海濱小鎮來命名。

蘋果推出了適用於 Mac 的 macOS Monterey (圖片：蘋果)

macOS Monterey 允許果迷在 Mac 或 iPad 上同步使用一台滑鼠和鍵盤，滑鼠游標可以在 iPad 和 Mac 筆記本電腦或台式機之間來回移動，讓 iPad 變成第二個螢幕。

iPad 和 iPhone 還能透過 AirPlay 將影片音訊等投射到 Mac 螢幕上，具延伸與鏡像功能。

macOS Monterey 還增加了 Shortcuts 自動化應用功能，讓 Mac 有更多串接不同程式間動作。Safari 瀏覽器也迎來大改版，包括標籤分組和增加標籤頁群組功能。

焦點五：蘋果地圖重大變更

蘋果在 iOS 15 地圖 APP 上結合 AR 模式指引功能，透過 3D 數據更新地圖軟體，提供更多城市 3D 地圖精細度和詳細交通資訊，亦地球顯示與夜間模式。

蘋果今年 WWDC 上宣布地圖 APP 重大變更 (圖片：蘋果)

蘋果宣布，今年晚些時候將西班牙、葡萄牙、義大利和澳洲等國家加入此功能。

焦點六：iCloud+ 加料不加價

蘋果將 Apple iCloud 付費儲存更名為 iCloud+，儘管新增了許多新功能，但 iCloud 定價不變。

iCloud+ 提供「隱藏我的電子郵件」、「iCloud Private Relay」、擴充「HomeKit 安全錄影」等功能。

最關鍵的功能是「iCloud Private Relay」，流量、內容會被加密，就像 VPN 一樣，可以防止任何人 (包括蘋果) 追蹤用戶，讓果迷瀏覽網頁變得私密無慮。

焦點七：其他

蘋果表示，App Store 自推出以來，蘋果已向開發商支付了 2300 億美元，每週有 6 億訪問者更新產品頁面，App Store 推出一項「Events」的新功能可以在 App Store 上推銷關鍵應用程式。

庫克宣布將於今年秋季發布最終版更新軟體。(圖片：蘋果)

蘋果執行長庫克表示，新 Beta 版軟體下月將開放給開發者、早期用戶使用，並將在秋季發布最終版本。