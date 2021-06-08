原廠庫存低+需求強 NAND Flash Q3漲幅上看1成

研調機構 TrendForce 表示，記憶體原廠庫存偏低，且第三季伺服器客戶有意加強採購力道，預估第三季整體 DRAM 價格將續漲 3-8%，NAND 受企業級 SSD 及晶圓需求攀升帶動，將季漲幅由 3-8%，上調至 5-10%。

TrendForce 表示，終端買方於今年上半年積極備庫存，使記憶體原廠庫存偏低，DRAM 原廠平均庫存僅 3 至 4 週，NAND Flash 供應商平均庫存則為 4 至 5 週。

TrendForce 指出，從終端客戶記憶體庫存量來看，智慧型手機與筆電呈現兩樣情。手機方面，各品牌廠 DRAM 及 NAND Flash 庫存皆在 8 至 10 週高水位，主要是受近期印度第二波疫情衝擊影響，而近期中國部分品牌廠開始下修生產目標，陸續進入調整長短料庫存週期，加上東南亞疫情二次爆發，下半年恐將使庫存水位已高的手機品牌廠再添隱憂。

筆電方面，目前 PC OEM 廠 DRAM 平均庫存為 8 至 10 週，部分 PC OEM 廠庫存更超過該水位，主因是今年筆電市場需求持續受惠宅經濟效應，但受上游幾項明顯缺貨的零組件，如音效轉換晶片、類比 IC、電源控制晶片、微控制器及 LED 驅動晶片等影響。

整體而言，TrendForce 預期，下半年中國智慧型手機品牌廠將放緩 mobile DRAM 與 NAND Flash 的採購，但其他終端應用需求依舊強勁，整體記憶體合約價不易下跌；在 PC 與 NB 領域，後續短料的供給達成率變化，將成為 PC OEM 廠開始審視其長料庫存的指標，但由於 PC OEM 廠 DRAM 庫存較高，下半年 PC DRAM 漲幅將因此明顯收斂。

