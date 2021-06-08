外資連三賣大砍中鋼、航空雙雄逾萬張 回頭加碼航運股

台股今 (8) 日受電子權值股休兵熄火，終場下跌 7.7 點，收在 17076.21 點，續站穩萬七大關，三大法人合計賣超 56.73 億元，僅投信買超 14.26 億元，外資、自營商則同步站在賣方，其中，外資更已連 3 賣，大砍中鋼、航空雙雄逾萬張，回頭加碼陽明、長榮等航運股。

期貨方面，外資今加碼 846 口空單，空單未平倉口數增加至 28205 口，投信加碼 52 口多單，多單未平倉口數來到 87 口，自營商則減碼 430 口多單，多單未平倉口數達 21411 口。

三大法人操作方面，外資今再大買航運股陽明、長榮各 12237 張、9931 張，華泰 9539 張、凌陽 8291 張，金融股國泰金、開發金也有 5882、5746 張，其他還包含大同、新唐、金橡電、超豐均是外資買超標的，其中，超豐近期雖面臨員工染疫事件，但目前對營運影響有限，也獲得外資青睞。

賣超方面，外資連 2 日大砍中鋼，今再賣超 23532 張，和桐、華紙分別有 17106 張、15806 張，航空雙雄華航、長榮航也同步遭到調節，各賣超 11070 張、10291 張，其他還包含國喬、益航、台企銀、日盛金、華邦電等。

投信則連 2 日站在買方，鎖定載板族群布局，今買超欣興、景碩各 4602 張、1750 張，聯電也有 2639 張，其他新唐、日月光投控、南茂、旺宏、台塑化、中美晶也均有千張以上。

賣超方面，投信大砍群創 10458 張居冠，裕民也遭賣 5315 張，南亞科、兆豐金各有 2547 張、2304 張，晶豪科、威剛、冠德、順德、台塑也都達逾千張。