散熱廠淡季不淡 奇鋐5月營收創新猷 力致寫同期高

散熱廠陸續公告營收，受惠筆電需求維持高檔、淡季不淡，奇鋐 (3017-TW)5 月營收 45.51 億元，創新高，月增 1.48%、年增 5.76%；力致 (2483-TW)5 月營收則寫同期高。不過泰碩 (3338-TW) 則因 5G 基站出貨量未放大，5 月營收寫今年次低。

奇鋐受惠筆電需求延續，推升單月、累計前 5 月營收雙創新高。5 月營收 45.51 億元，月增 1.48%、年增 5.76%，前 5 月營收 196.34 億元，年增 22.64%。

展望後市，奇鋐看好，伺服器需求強勁，帶動機殼、風扇及 VC 等散熱產品拉貨強勁，將成今年營收主要成長動能，法人估，奇鋐今年營收將優於去年。

力致同樣受惠筆電需求維持高檔，產能滿載，以及車用陸續貢獻營收，5 月營收 5.52 億元，月減 1.36%、年增 4.53%；前 5 月營收 26.9 億元，年增 35%。

力致電腦產品動能有望延續至下半年；非筆電則在車用布局發酵下，將成營運第二隻腳，目標全年營收逐季成長。法人估，第 2 季單月營收有望維持 5-6 億元、整季上看 16 億元，寫同期新高。

泰碩 5 月營收 3.98 億元，月減 2.42%、年減 24.98%；前 5 月營收 19.46 億元，年減 9.24%。

法人表示，雖然中國 5G 基礎建設尚未明顯加溫，但筆電、伺服器等散熱應用下半年將進入出貨旺季，各廠營運可望攀升。