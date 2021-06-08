IC載板需求旺 華立5月營收54.37億元 創同期新高

半導體材料通路商華立 (3010-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收 54.37 億元，月減 2.7%，年增 20.46%，累計前 5 月營收達 273.09 億元，年增 23.36%；受惠 IC 載板需求暢旺，華立高解析電鍍乾膜出貨大增，推升 5 月、前 5 月營收雙雙改寫歷年同期新高。

華立指出，台灣 IC 載板製造在全球市占排名第一，隨著需求強勁，國內載板三雄紛紛增加資本支出，投入擴產建廠及採買機台設備，部份新廠產能已被終端客戶預訂一空。

華立與原廠共同推出製程用 Stepper 及 DI 高解析電鍍乾膜，在兩岸載板廠積極擴產計畫下，已搶下多座新廠供應權，訂單能見度看至明年第二季，乾膜營收至今繳出高雙位數成長佳績。

此外，全球晶圓代工龍頭近日在技術論壇中表示，高效能運算是半導體成長的主要驅動力之一，重申三年 1000 億美元的資本支出。

華立受惠客戶調高資本支出增加產能，公司身為半導體前段製程耗材類供應商，今年以來光阻液、去光阻液、電子級特殊氣體、CMP 研磨液等材料銷售表現亮眼，正積極爭取研發中新製程的基準品，持續擴大市占率。