致新5月營收8.02億元 年增5成創歷史次高

致新 (8081-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收 8.02 億元，月增 4.25%，年增 49.97%，累計前 5 月營收 37.56 億元，年增 35.37%；受惠 LCD 面板、筆電需求熱絡，致新電源管理晶片出貨續揚，5 月營收不僅改寫同期新猷，也創下歷史次高。

致新首季營收、獲利雙創歷史新高，法人預期，致新第二季營收估約達 22.6-24 億元，季增 3-10%，可望再度創下新紀錄。

展望今年，致新看好，除了第一季表現亮眼，第二季受惠需求遞延、第三季傳統旺季、第四季因應客戶籌備明年庫存，今年整體需求很難下降，且因 8 吋晶圓產能開出相當有限，供不應求情況年底前難趨緩，而致新本身下半年取得的產能將較上半年增加。

針對供應鏈價格上漲，致新認為，目前晶圓代工持續漲價，公司為維持獲利表現，也與客戶溝通、協調轉嫁成本，客戶大多也可接受，同時透過產品組合優化來提高毛利率。

致新旗下類比科 (3438-TW) 今日也同步公告 5 月營收，達 1.38 億元，月減 2.78%，年增 48.97%，累計前 5 月營收 6.58 億元，年增 40.87%。