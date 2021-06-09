蘋果綠能合作夥伴陷入麻煩 金風科技參與新疆強迫勞動計畫

據 Appleinsider 周二 (8 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 綠能合作夥伴、全球風電機大廠金風科技與新疆地區維吾爾族強迫勞動有關，此外，蘋果主要供應商富士康、和碩、緯創、廣達、仁寶等被爆出在中國人力招募使用歧視性言語。

今年 5 月 The Information 曾披露，蘋果供應鏈中有 7 家供應商參與新疆維吾爾族的勞工計畫，包含連展科技、立訊精密、得潤電子、鵬鼎控股、康舒科技、中南創發和東山精密。

如今全球知名大型風電機製造商金風科技也被指控利用該勞工計畫。人權組織「科技透明計畫」 (Tech Transparency Project) 自 2016 年當地政府證據發現，該公司在新疆廠正在談判自新疆和田地區接收「勞務輸出」。

此外，AppleInsider 報導，金風科技創辦人兼董事長武鋼據稱參加中國政府的新疆維吾爾思想教育運動。

金風科技還正與 2020 年因侵犯新疆少數民族人權有關而遭美國製裁的準軍事組織合作，據稱美國宣布制裁後，金風科技已於 2020 年 12 月與該公司達成新協議。

金風科技是蘋果主要再生能源合作業者之一，兩家公司於 2016 年達成再生能源計畫協議，包括四家合資企業，以致力於 2030 年前在中國的供應鏈實現碳中和。

2018 年蘋果成立 3 億美元的中國再生能源基金，進一步發展中國的太陽能和風能項目，目前尚不清楚這些資金是否已支付給金風科技。

除此之外，The Information 報導，蘋果供應鏈中有 30 多家企業在人力招募上使用歧視性言語，例如警告少數族群、40 歲以上、有刺青者不要應徵生產線職位，這些企業包括蘋果最大供應商如富士康、和碩、廣達、緯創、立訊、仁寶和歌爾科技。