〈台股盤前〉萬七有撐行情陷膠著 待量能增溫突破盤整格局

台股昨 (8) 日電子權值股休兵熄火，上攻力道不足，終場回測平盤，下跌 7.7 點，收 17076.21 點，成交量縮至 3478.22 億元，創近 2 個月新低。法人指出，台股近期行情陷入膠著，在萬七關卡具有相當支撐，一旦量能增溫，可望走出近期盤整格局。

投資人擔心科技廠出現群聚感染，導致電子股昨日熄火，指數開高震盪收小跌，盤勢虎頭蛇尾，指數連三黑，但仍力守萬七大關。

財政部公布 5 月出口為 374.1 億美元，創歷年單月新高，年增 38.6%，連 11 個月正成長。財政部表示，歸功全球景氣復甦、原物料行情走高、新興科技及宅經濟需求不墜、出口產品價量齊揚等四大因素。

竹苗科技大廠染疫風暴持續擴大，晶圓代工廠力積電昨日公告竹南廠區一名員工確診，並匡列與其近距離接觸的 5 名員工；台積電最大無塵室工程協力廠漢唐也傳 3 名員工確診，導致該公司在台積電 12 廠 P8 蓋廠全工地 110 餘人匡列居家隔離。

京鼎原訂停工 2 天以進行員工快篩，昨日公告將延長停工時間至三天，但維持先前預估停工衝擊 6 月營收 2 至 3% 看法。由於京鼎尚未完成員工快篩，業界擔心竹南科技業染疫人數還會持續增加。

法人指出，台股近期量價結構屬於價漲，但量增不多，價跌量明顯萎縮格局，代表投資人追漲謹慎，但下跌時也預期跌幅有限，因此不急著賣，行情陷入膠著，目前台股在萬七關卡具有相當支撐，一旦量能增溫，可望走出近期盤整格局。

