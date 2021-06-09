〈紓困4.0啟動〉自營業者生活補貼登錄網站塞爆 2天僅10萬人完成

勞動部提供自營作業者、無一定雇主之勞工生活補貼，今年擴大適用 85 萬名自營業者，7 日起開放線上登錄，湧入大量查詢資格的民眾，導致勞保局網站塞爆，2 天下來不到 10 萬人登錄成功，勞保局今 (9) 日表示，生活補貼對象限職業工會加保的勞工，若加保於一般事業單位或未加保者，均不符合紓困資格。

為了協助勞工度過難關，行政院啟動紓困 4.0，去年度有申請資料的自營作業者或無一定雇主的勞工，生活補貼已自 4 日起入帳，未領過者從 7 日起可上勞保局的 e 化服務系統登錄，但因網站負荷不了龐大的流量，啟動排隊功能，許多民眾抱怨排了數小時仍無法完成登錄。

根據統計，開辦首日成功登錄的勞工僅 48742 人，累計 2 天下來，有近 10 萬人完成，不過，符合領取生活補貼資格者高達 85 萬人，完成率僅 11.7%。

勞保局重申，此次勞動部自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼，須於職業工會加保，若是加保於一般事業單位或未加保，並非該生活補貼的對象。

勞保局表示，已將今年新增符合補貼資格名單造冊通知職業工會，請自營作業者或無一定雇主勞工，務必先向所屬工會電話洽詢是否符合補貼資格，如確實符合資格，再上勞保局網站登錄金融帳戶資料，避免耗費時間，同時呼籲如非必要，切勿直接到工會或勞保局各地辦事處洽詢，增加群聚風險。

勞保局再次呼籲，為了讓符合資格且有需要的勞工可加快登錄速度，暫無急要業務的勞工，請儘量避免於 7 月 5 日前進入勞保局 e 化服務系統進行查詢作業，讓上線登錄的系統流量讓給有急需的勞工朋友。