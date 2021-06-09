〈國內疫情升溫〉南科快篩站今啟用 每日最大篩檢量能逾1500人

近期國內疫情延燒，科技部為維持科學園區廠商運作，也加緊協調園區管理局、地方政府設置篩檢站、疫苗接種站，南科管理局今 (9) 日表示，結合台南市、高雄市政府資源，已在台南及高雄園區完成設置快篩站，今日正式啟用，預計每日最大篩檢量能達 1500 人次。

南科管理局表示，台南園區快篩站設置在西拉雅公園停車場，共有 7 條快篩線，目前一天約可篩檢 800 人，但篩檢量能可視預約、醫檢量能逐步增加，最大可達每日 1500 人次；高雄園區篩檢站則設置在公 2 運動公園，為 1 做正壓檢疫亭，一天可篩檢約 200 人。

南科管理局指出，本次篩檢為自願、自費性質，並以具高風險對象、僱用外籍移工企業為優先篩檢對象，現場也將安排以一車一領隊、團進團出的流程，安排外籍移工進行篩檢，希望將傳染風險降到最低，即日起也將受理企業預約申請。

為確保產業鏈穩定供應，科技部也已宣布，將在三大園區內規畫設置 6 處大型疫苗接種站，並協助企業設置疫苗接種站，待國內疫苗充足後，將依中央疫情指揮中心疫苗施打規劃，預計最快 5-10 個工作天可完成所有園區從業人員施打作業。