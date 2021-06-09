華爾街大佬喊聲：2-3%高通膨將持續 無礙美股年內衝4500點

知名華爾街大佬、黑石集團 (Blackstone) 私人財富部門副董 Byron Wien 表示，隨著美國經濟復甦以及通膨保持可控，美股估將打破持續兩個月的「沈睡」，並恢復多頭漲勢，看好 S&P 500 將在今年內衝上 4500 點。

Byron Wien 重申，他預計 S&P 500 指數將會在今年內達到 4500 點，Byron Wien 先前在 1 月就做出了這個預期，這一目標價比 S&P 500 週二 (8 日) 收盤要高出約 6%。

上：S&P 500 下：10 年期美債殖利率 圖片：Bloomberg

但 Byron Wien 與聯準會 (Fed) 認為通膨加劇是「暫時現象」的觀點不同，Byron Wien 預計，通膨壓力將持續存在，並將推動 10 年期美債殖利率持續高於 1.5% 以上水平。

Byron Wien 說道：「我知道有很多人站在聯準會那一邊，認為通膨是暫時的，但這不是我的觀點，我認為通膨率將持續落在 2-3% 之間，但市場可以應付這種高通膨狀況。」

由於市場近期持續在權衡經濟成長前景和通膨威脅，使得 S&P 500 今年以來上漲逾 10% 的漲勢在最近幾週陷入停滯，因從原油到木材等大宗商品的投入成本飆升，再加上供應鏈瓶頸和勞動力市場趨緊，加劇了通膨過熱擔憂。

雖然價格壓力可能會持續，但 Byron Wien 表示，預計通膨不會失控並破壞經濟擴張。

Byron Wien 說道：「我不認為通膨會變得如此之高，以至於聯準會真的必須採取鷹派的強硬態度。」Byron Wien 認為，未來幾年，聯準會將會升息或停止 QE 寬鬆，但預期美國經濟仍能向前發展。

另外 Byron Wien 亦對市場做出風險警示，Byron Wien 認為比特幣太不穩定，並且沒有以投資理論為基礎的明確基本面。

比特幣今年以來一路狂飆，到 4 月中旬時一度上漲逾一倍，之後又幾乎腰斬，甚至在特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 公開指責比特幣的耗能問題之後，導致比特幣近期拋售加劇；此外，中國監管機構加強監管也令比特幣市場承壓。

(本文不開放合作媒體轉載)